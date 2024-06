Si të reduktojmë kripën nga konsumi i përditshëm

Me siguri keni dëgjuar se marrja e shtuar e kripës është e rëndë për shëndetin.

Në fakt, dihet se konsumimi i tepërt i kripës është një faktor i rëndësishëm rreziku për shfaqjen e hipertensionit, i cili nga ana e tij lidhet ngushtë me sëmundjet kardiovaskulare.

Nga ana tjetër, të dhënat e hulumtimit tregojnë se, edhe në mungesë të hipertensionit, konsumi i shtuar i kripës mund të rëndojë funksionin e shumë organeve dhe indeve, duke përfshirë enët e gjakut, zemrën, veshkat si dhe zona të caktuara të trurit.

Pra, si mund ta reduktojmë kripën në dietën tonë të përditshme?

Kufizoni kripën e shtuar në ushqim: Mundohuni të zvogëloni gradualisht sasinë e kripës që shtoni në gatimin tuaj. Mund të duket e vështirë në fillim, por nëse këmbëngulni, do të shihni se si do të mësoheni përfundimisht me të, aq sa do t’ju “shqetësojë” të konsumoni ndonjë ushqim veçanërisht të kripur. Përveç kësaj, mos harroni se në vend të kripës, mund të përdorni limon dhe kombinime të ndryshme barishtesh dhe erëzash për t’i dhënë shije pjatave tuaja.

Shmangni konsumimin e shpeshtë të ushqimeve me përmbajtje të lartë kripe: Këto përfshijnë djathëra të kripur, mish të pjekur, produkte të përpunuara të mishit, ushqime të konservuara dhe të kripura, ullinj, perime turshi, supa të gatshme, pasta të kripura, ushqime të kripura (p.sh. patate të skuqura, karkaleca, krikera ), arra të kripura dhe ushqime të gatshme ose ushqime të shpejta.

Kushtojini vëmendje burimeve “të fshehura” të kripës: Është e rëndësishme të dini se shumë ushqime që konsumojmë çdo ditë mund të përmbajnë kripë të mjaftueshme, edhe nëse nuk “u duket”. Këtu përfshihen llojet e ndryshme të bukës standarde, si buka e thekur, drithërat, salcat e gatshme, lëngjet dhe kubikët që përdorim në gatim, si dhe qumështi i konservuar.

Prandaj, sigurohuni që të lexoni me kujdes etiketat e produkteve të paketuara për të shmangur ato që janë të pasura me kripë/natrium.