Si të ktheheni në punë pa stres pas pushimeve

Rikthimi në punë pas një pushimi të gjatë nuk ka qenë kurrë i lehtë. Ndërsa disa njerëz kanë vendosur të kalojnë pushimet e tyre në të njëjtin qytet apo vend, të tjerë kanë mundur të udhëtojnë jashtë vendit.

Pavarësisht nga lloji i pushimeve, rikthimi në punë mund të jetë sfidues në disa raste. Le të eksplorojmë sindromën pas pushimeve dhe të mbledhim disa këshilla për një rikthim optimal në punë.

Çfarë është sindroma pas pushimeve?

E njohur edhe si ‘loliday blues’, sindroma pas pushimeve sjell një humor të ulët që shfaqet pas një periudhe emocionesh intensive ose stresi. Disa nga simptomat kryesore të çrregullimit pas pushimeve janë pagjumësia, energjia e ulët, mungesa e përqendrimit dhe ankthi. Sindroma pas pushimeve mund të përshkruhet si rezultat i çlirimit të papritur të hormoneve të stresit pas një ngjarjeje të rëndësishme, si një martesë apo pushime.

Një sondazh tregoi se 87% e njerëzve pranuan se ishin të shqetësuar kur ktheheshin në punë pas pushimeve. Këtu janë disa nga arsyet kryesore që shpjegojnë rezultatet:

Kthimi në rutinë, 37%

Përmbushja e punës së prapambetur, 31%

Një mjedis i ngarkuar, 27%

Vëllimi i emaileve të palexuara, 26%

Këto shifra mund të duken dërrmuese; megjithatë, kjo gjë mund të parandalohet duke zbatuar disa këshilla specifike.

Blloko kalendarin për mëngjesin e parë për të krijuar një plan

Rikthimi në punë me një ditë të mbushur me takime mund të pengojë ecjen përpara me detyrat që janë grumbulluar gjatë kohës që keni qenë larg. Bllokimi i kalendarit tuaj ju ndihmon të keni një vështrim të përgjithshëm se çfarë ka ndodhur në mungesën tuaj, të organizoni një plan veprimi dhe t’i jepni përparësi detyrave.

Planifikoni një strategji emaili

Emailet janë mjeti mbizotërues i komunikimit për bizneset. Sipas Statistave, deri në vitin 2025, 376 miliardë email do të dërgohen dhe pranohen në mbarë botën.

Një këshillë thelbësore është të shmangni stresin për sasinë e emaileve, pasi këto mund të jenë reklama, zinxhirë bisedash ose postë të padëshiruar. Në vend të kësaj, organizimi i emaileve është mënyra më e mirë për t’i kaluar ato, duke i kategorizuar dhe ndarë sipas detyrave dhe prioriteteve; kjo do të japë një pamje më të mirë të kutisë suaj hyrëse pa u mbytur në numra.

Dilni me kolegët

Edhe pse ngarkesa e punës mund të jetë e lartë, një mënyrë e shkëlqyer për t’u shkëputur për disa minuta është të bëni një pushim kafeje me kolegët. Të folurit për pushimet, përvojat dhe anekdotat ndihmon për të reduktuar nivelet e stresit dhe për t’ju bërë të përshpejtoni atë që po ndodh në punë.

Komunikimi midis shokëve të skuadrës ndikon pozitivisht në vendin e punës, duke ndikuar tek punonjësit, menaxherët dhe mjedisi i kompanisë. Në fund të fundit, një bisedë me kolegët mund ta bëjë javën e parë pas pushimeve më të durueshme.

Mos e teproni

Pas çdo mungese, është e lehtë të besohet se për të kapur hapin duhet të zgjasësh orarin e punës. Megjithatë, kjo mund të çojë në stres shtesë dhe ka shumë të ngjarë të ndikojë negativisht në produktivitetin tuaj në afat të gjatë.