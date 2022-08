Si ta zbuloni pas 23 sekondash nëse ai është një i dashur i mirë? Nëse i bën këto pesë gjëra jeni me fat

Keni takuar një të dashur të ri, gjithçka duket shkëlqyeshëm dhe për momentin ju intereson më së shumti se çfarë dashnor është ai.

Ekspertja e marrëdhënieve Annabelle Knight thotë se ka disa modele sjelljeje që tregojnë se çfarë të presësh në shtrat. Ajo rendit pesë shenja që tregojnë se partneri juaj është një dashur i mirë, shkruan albeu.com.

Ai është i komunikueshëm

Nëse ai është një “magjistar” në komunikim dhe nuk jeni të mërzitur kurrë me të, gjasat janë që magjia të ndodhë edhe në shtrat sepse arti i bisedës mbështetet në kujdesin për të tjerët dhe mirëkuptimin. Nëse i intereson si e keni kaluar ditën dhe dëshiron t’ju kuptojë më mirë përmes bisedave dhe pyetjeve që ju bën, ka shumë të ngjarë që ai gjithashtu të dëshirojë të dijë se çfarë ju pëlqen në shtrat dhe t’ju kënaqë.

Kontakti me sy

Studimet kanë treguar se kontakti me sy ndihmon në stimulimin e dëshirës dhe zgjimit seksual, kështu që nëse jeni në një lidhje me dikë që nuk është i panjohur për kontaktin me sy, prisni që gjërat të shpërthejnë në shtrat.

Meqë ra fjala, kontakti me sy stimulon prodhimin e oksitocinës, një hormon që na ndihmon të ndihemi mirë dhe e gjithë kjo kontribuon në një eksperiencë seksuale të bukur dhe pozitive, gjë që tregon gjithashtu se partneri juaj nuk ka frikë nga intimiteti emocional.

“Shenjë” në gisht

Annabelle këshillon t’i kushtoni vëmendje duarve të partnerit tuaj të mundshëm nëse ai është i mirë në përdorimin e tyre, ka shumë mundësi që ai të jetë po aq i mirë në shtrat. Përveç kësaj, sipas disa studimeve shkencore, meshkujt që kanë gishtin tregues dhe të vogël të gjatësisë së njëjtë, ose gishti i vogël i të cilëve është më i gjatë se gishti tregues, tregojnë se ai është i talentuar.

Ai është argëtues

Një sens i mirë humori është gjithmonë i mirëpritur, edhe në shtrat. Nëse argëtoheni gjithmonë me të dhe qeshni shumë, gjasat janë të mira që të jeni po aq të mirë edhe në shtrat.

Ai është një puthës i mirë

Një burrë që është i mirë me njerëzit është ndoshta i mirë edhe në shtrat, thotë Annabel. Puthja është një gjë e natyrshme, intuitive, ku nuk ka ushtrime apo udhëzime se çfarë dhe si duhet ta bëjmë. Epo, nëse ai di të të puthë në mënyrë që të kënaqesh dhe të ndjesh nxehtësinë në trupin tënd, ka shumë të ngjarë që të kesh fishekzjarre në shtrat. /albeu.com/