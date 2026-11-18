Ndjenja e energjisë së ulët në orët e para të pasdites është një dukuri krejtësisht e natyrshme, e lidhur me ritmin e brendshëm të trupit dhe që prek pothuajse këdo. Niveli i vigjilencës luhatet gjatë ditës nën ndikimin e orës sonë biologjike, dhe rënia më e dukshme shfaqet menjëherë pas vaktit të drekës.
Megjithatë, disa rregullime të vogla në rutinën e përditshme mund ta zbusin këtë ndjesi. Martha Santiago, një infermiere e specializuar në mjekësinë familjare, ka ndarë disa strategji për t’u zgjuar me portalin Real Simple.
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Çamçakëzi dhe uji i ftohtë
Një nga metodat është përtypja e çamçakëzit. Sipas Santiago, “çamçakëzi rrit lehtësisht rrahjet e zemrës dhe nxit aktivitetin në zonat e trurit që kontrollojnë vigjilencën”. Ajo thekson se hulumtimet kanë treguar se njerëzit ndihen më të zgjuar gjatë përtypjes, dhe disa arrijnë kohë më të shpejta reagimi në testet e vëmendjes.
Efekti është i butë dhe zgjat pak, prandaj rekomandohet çamçakëz pa sheqer. Po ashtu, larja e fytyrës me ujë të ftohtë ofron një nxitje të shpejtë. “I ftohti i papritur stimulon nervat e fytyrës dhe sjell një shpërthim të shkurtër vigjilence”, shpjegon Santiago.
Ajrosja e dhomës dhe drita natyrale
Një dhomë e ngrohtë dhe e mbytur nxit përgjumjen, por as temperaturat shumë të ulëta nuk janë të favorshme, pasi shqetësimi bëhet shpërqendrues. Santiago sugjeron një temperaturë midis 20 dhe 22 gradë Celsius. Nëse nuk keni mundësi të rregulloni ngrohjen, hapni një dritare, hiqni një shtresë veshjeje ose përdorni një ventilator të vogël. Qëndrimi pranë një dritareje gjithashtu ndihmon.
“Drita e fortë është një nga sinjalet më të fuqishme për trurin për të qëndruar zgjuar, dhe drita e jashtme është shumë më intensive se ajo e brendshme, edhe kur qielli është i vranët”, thotë Santiago. Ajo shton se drita e ditës ndihmon gjithashtu në sinkronizimin e orës biologjike, gjë që mund të përmirësojë cilësinë e gjumit.
Lëvizja pas ngrënies
Të qëndruarit ulur për një kohë të gjatë pas drekës mund të shkaktojë luhatje të papritura të sheqerit në gjak. “Një shëtitje pas vaktit i ndihmon muskujt të përdorin glukozën nga ushqimi, duke zvogëluar rritjen e sheqerit dhe rënien e energjisë që zakonisht pason”, shpjegon Santiago. Mjaftojnë disa minuta ecje të lehtë nëpër zyrë ose ngjitje shkallësh. Në hapësira më të kufizuara, ngritja në këmbë ose ecja në vend mund të jetë një alternativë e mirë.
Muzika me ritëm të shpejtë
Muzika me ritëm të gjallë mund të rrisë energjinë dhe të përmirësojë humorin, dhe ekspertët e kanë lidhur atë me performancë më të mirë në disa detyra. Megjithatë, Santiago vëren se këngët me vokale mund të pengojnë përqendrimin gjatë leximit ose shkrimit. Për këto aktivitete, ajo rekomandon muzikë instrumentale, ndërsa këngët me ritëm të shpejtë janë më të përshtatshme për punët rutinë.