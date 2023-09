Si ta kuptoni atë që keni përballë përmes gjuhës së trupit

Edhe pse ne jemi qenie që kërkojmë dhe kërkojmë shpjegime me fjalë, kjo nuk është gjithmonë një kusht për të marrë informacionin që duam ose kemi nevojë. Duke i kushtuar vëmendje asaj që thonë gjestet, lëvizjet dhe gjuha e trupit të njerëzve të tjerë në përgjithësi, ne mund të plotësojmë informacionin e folur, ta përgënjeshtrojmë atë ose edhe të marrim më shumë të dhëna sesa ato që jepen.

Kruarja e kokës

Edhe pse kruarja e kokës mund të jetë një gjest shumë i zakonshëm dhe mund të lidhet me një kruajtje të thjeshtë, mund të jetë gjithashtu një shenjë e disa gjërave. Nëse dikush e bën atë në mënyrë të përsëritur, mund të jetë një simptomë e mungesës së mirëkuptimit, konfuzionit, stresit ose zhgënjimit.

Vezullimi më shpesh

Ne të gjithë i mbyllim sytë, pasi është një nevojë fiziologjike. Megjithatë, ka raste kur priremi ta bëjmë më shpesh. Ata pretendojnë se një person mund ta bëjë këtë për shkak të stresit, nervozizmit, shqetësimit ose sepse ajo që po na thonë është një gënjeshtër.

Shtrëngimi i buzëve

Ky gjest apo lëvizje me gojë, më konkretisht me buzët, mund të jetë e zakonshme, por motivet dhe shpjegimet e tij janë të ndryshme. Ndoshta kuptimi më i njohur i kësaj shprehjeje është ai i mosmiratimit ose për të treguar pakënaqësi, por mund të lidhet edhe me nervozizmin, stresin ose qëllimin për të shtypur ose disi të mbulojë ndjenja të tjera.

Duart në bel

Të shohësh dikë me duart në bel nuk është diçka e pazakontë apo e rrallë, por më tepër një gjest mjaft i zakonshëm, për të cilin ndoshta nuk jemi të befasuar që jemi shikues. Për të vlerësuar këtë qëndrim, duhet të kemi parasysh pjesën tjetër të gjesteve që e shoqërojnë atë, pasi mund të jetë një shenjë sfide, zemërimi ose acarimi. Mund të jetë gjithashtu një demonstrim krenarie dhe vetëbesimi.

Fërkimi i vetullave

Nëse njerëzit fillojnë të fërkojnë një nga vetullat e tyre nga brenda-jashtë, mund të mendojmë se ky gjest lidhet me diçka pozitive. Kur subjektet e kryejnë këtë refleks, mund të jetë për shkak se u pëlqen diçka ose dikush, sepse janë të interesuar, ose sepse po përjetojnë një situatë të këndshme ose po mendojnë për diçka që është e pëlqyeshme për ta.

Fërkimi ose prekja e qafës

Në qafë, ne kemi disa mbaresa nervore dhe duke e fërkuar këtë zonë, zakonisht i bëjmë rrahjet e zemrës të ngadalësohen dhe të relaksohen. Nëse një person e përdor këtë gjest, ai ose ajo ndoshta është i pakëndshëm ose i stresuar dhe po përpiqet, me vetëdije ose pa vetëdije, të qetësojë nervat e tij ose të saj.

Kapja e objekteve dhe loja me to

Nëse jemi në këmbë ose ulur duke folur me një person tjetër dhe dikush fillon të rrëmbejë objekte, t’i lëvizë dhe madje të luajë me to, mund të jetë një shenjë e qartë e mërzisë. Në mënyrë të ngjashme, subjekti mund të jetë i shqetësuar apo edhe i zhgënjyer.

Kryqëzimi i njërit krah përpara trupit për të mbajtur krahun tjetër

Ka mënyra të ndryshme për të kryqëzuar krahët përpara pjesëve të ndryshme të trupit. Në këtë rast, kalimi i njërit nga krahët përpara bustit për të kapur tjetrin është një përpjekje për të krijuar një pengesë dhe një shenjë se jemi në mbrojtje.

Shtrirja e qafës

Kur një person lëviz qafën nga njëra anë në tjetrën ose mbrapa, zakonisht është në një përpjekje për të çliruar tensionin. Siç thamë më parë, qafa ka një numër të madh mbaresa nervore, kështu që bërja e kësaj lëvizjeje mund të ndihmojë dikë të relaksohet në një situatë të tensionuar.