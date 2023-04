Si ta dalloni nëse jeni ftohur apo diçka ju ka bërë alergji

Moti është ende i paqëndrueshëm. Është ajo kohë e vitit që përpiqemi të dalim të veshur me rroba më të lehta, por moti ka “diell me dhëmbë”, siç na pëlqen të themi.

Dhe pastaj vjen teshtitja e parë. Nuk është shkak për shqetësim.

Të tjerat, megjithatë, na bëjnë të mendojmë nëse duhet të vrapojmë në farmaci.

Megjithatë, këto janë simptomat e të ftohtit apo kemi të bëjmë me një lloj alergjie pranverore ?

Natyra po lulëzon dhe poleni qarkullon kudo në atmosferë. Pra, a po përqendrohemi te shkaku i gabuar?

Sipas dr. Lou Papa nga UR Medicine Primary Care, është një sfidë e vërtetë të pranosh nëse simptomat janë për shkak të një ftohjeje apo një alergjie, veçanërisht këtë periudhë të vitit kur bashkëjetojnë të gjithë “fajtorët” e mundshëm.

Pra, duke u përpjekur të dalloni se çfarë po ju ndodh në mënyrë që të mund ta trajtoni atë në mënyrën e duhur, është e dobishme të dini sa vijon:

Ftohja e zakonshme shkaktohet nga një virus ngjitës, duke shkaktuar simptoma që zakonisht zgjasin 7 deri në 10 ditë. Nëse rrjedhja e hundës, kolla dhe dhimbja e fytit shfaqen shpejt dhe shoqërohen me një ndjenjë acarimi dhe dhimbjeje, atëherë me siguri bëhet fjalë për një ftohje.

Nga ana tjetër, ka mundësi që të keni të bëni me një alergji nëse teshtitja shoqërohet me kruajtje në sy dhe në hundë.

Alergjia nuk është ngjitëse, përkundrazi është një reagim i trupit, i shkaktuar nga ndonjë element i mjedisit tuaj, si p.sh. poleni, pluhuri, qimet e një kafshe, ushqime të caktuara e të tjera, dhe mund të shkaktohet në çdo moshë.

Gjithashtu, riniti alergjik vazhdon për një periudhë shumë më të gjatë kohore, praktikisht për aq ditë sa jemi të ekspozuar ndaj alergjenit siç është poleni.

Pavarësisht nëse është një ftohje apo një alergji, medikamentet pa recetë janë zakonisht hapi i parë në lehtësimin e simptomave.

Shumica e njerëzve do të arrijnë në këtë mënyrë të lehtësojnë simptomat e bezdisshme menjëherë.

Megjithatë, kur zgjidhni ilaçe, duhet të jeni veçanërisht të kujdesshëm për atë që shkruhet në udhëzimet për përdorim dhe të përqendroheni në efektet anësore. Disa efekte anësore, të tilla si përgjumja ose vjellja, mund të ndikojnë ndjeshëm në aktivitetet tuaja të përditshme.

Së fundi, nëse keni presion të lartë të gjakut , sëmundje të zemrës, probleme me prostatën ose keni pasur një goditje në tru, është jashtëzakonisht e rëndësishme të konsultoheni me mjekun tuaj përpara se të vazhdoni me ndonjë mjekim, pasi disa ilaçe mund të ndërveprojnë negativisht me këto kushte, duke kërcënuar shëndetin tuaj.

Normalisht, pavarësisht nëse është ftohje apo alergji, simptomat zhduken pas disa ditësh. Megjithatë, nëse vëreni se ato vazhdojnë, do të ishte mirë të kontaktoni mjekun tuaj, pasi simptomat mund të jenë për shkak të një ataku astme ose një infeksioni respirator.