Si ta bëni atë të dashurohet me ju? 6 mënyra për ta joshur dhe asnjëra nuk ka lidhje me pamjen

Për meshkujt, disa karakteristika femërore janë shumë më të rëndësishme se pamja e jashtme.

Përkundër faktit se shumë e reduktojnë tërheqjen vetëm tek pamja, ajo është e njëanshme dhe shpesh e gabuar.

Sigurisht që pamja është e rëndësishme dhe është gënjeshtër të pretendosh të kundërtën, por sigurisht që nuk është vendimtare.

Përkatësisht, disa karakteristika të tjera te femrat janë shumë më të rëndësishme për meshkujt.

1. Zhvilloni si person

Për meshkujt është e rëndësishme që një person të jetë fizikisht tërheqës për ta, por vetëm një pamje e bukur nuk mjafton. Ata janë gjithashtu në kërkim të një personi të vetë-mjaftueshëm dhe të vetëdijshëm, dikë që i intrigon, se ajo ka interesat e veta (vallëzimi, arti, udhëtimi, muzika, puna, hobi, se është e apasionuar pas diçkaje …) Pse a është kjo e rëndësishme?

Sepse keni shumë tema për të biseduar me një person të gjithanshëm. Me një person të tillë, çdo takim është një sfidë. Ata as nuk do ta vënë re, dhe ata tashmë do të bien në dashuri me ju.

Askujt nuk i pëlqen të mërzitet, të mbrohet, të ndjekë çdo hap të tij. Një burrë ka nevojë për lirinë, ndaj mos u bëj një vajzë që telefonon pa pushim për të parë se ku është, që dëshiron të dijë çdo hap të tij, ku është dhe kush është… Tregoji se i beson, respekt se ai ka nevojë të shohë miqtë e tij, jo vetëm me ju.

3. Tregoni interes për jetën e tij

Të gjithë njerëzve u pëlqen t’i dëgjojnë sinqerisht dhe të interesohen për atë që bëjnë, çfarë duan, çfarë i frymëzon. Duke e pyetur për jetën, dëshirat, ëndrrat, vlerat, për njerëzit që janë të rëndësishëm për të, i bëni të ditur se është e rëndësishme për ju, që dëshironi të mësoni sa më shumë për të. Duke vepruar kështu, ju po i tregoni atij se kujdeseni për të. Dhe ai, pa dyshim, do të gëzojë një vëmendje të tillë, shkruan albeu.com.

4. Mos e krahasoni me ish-in e tij

Njerëzve nuk u pëlqen të krahasohen me të tjerët, veçanërisht jo me ish-dashnorët. Prandaj, nëse ai ju tregon për atë që e acaron tek njerëzit e tjerë, çfarë e shqetëson, mos thoni kurrsesi “ish-it tim nuk i pëlqente kur e pyesnin” ose “ishit tim në shtrat i pëlqente kjo dhe ajo”. Askush nuk dëshiron ta dëgjojë këtë.

5. Bëhuni i juaji

Mos pretendoni të jeni dikush që nuk jeni – sepse ndonjëherë e vërteta del në shesh. Silluni natyrshëm dhe spontanisht, pika e dashurisë dhe e lidhjes është të jesh me dikë siç je në të vërtetë dhe që ai tjetri të të dojë me virtyte dhe të meta.

6. Tregojini atij se çfarë ju pëlqen tek ai

Të gjithëve u pëlqejnë komplimente si nga meshkujt ashtu edhe nga femrat. Nëse i thoni se është i pashëm, ai me siguri do t’ju pëlqejë që t’ju pëlqejë pamja e tij. Tregojini atij se sa shumë do të thotë për ju, se është mirë të kaloni kohë së bashku, se ai është interesant, qesharak…

Se nuk je ndjerë kurrë kështu… Bëje edhe atë të ndihet i veçantë. /albeu.com/