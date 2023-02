Si nis muaji mars për secilin prej jush, Horoskopi i javës së parë: Zgjidhja e problemeve familjare, por shpenzime të mëdha

Dashi: Interesi për njohuri do ju shtyjë drejt fillimit të javës për të kërkuar informacione të reja. Dielli në shenjën e Peshqve nxit realizimin e talenteve të lindura. Nëse jeni duke menduar për një pozicion më të lartë, horoskopi javor i Dashit ju kujton: veproni sa më parë. Bëni pyetje, konsultohuni me njerëz me reputacion. Kush e di se ku do t’ju çojë kjo.

Në mes të javës, shumëçka do të varet nga fjalët dhe veprimet e Dashit. Nën ndikimin e Mërkurit tek Peshqit, mund të lindin shumë ide interesante. Gjithçka që më parë shkaktonte vështirësi, dukej e pazgjidhshme, befas do të bëhet e qartë dhe e kuptueshme. Nëse nuk jeni të kënaqur me punë dhe nuk ka mirëkuptim të ndërsjellë me shefin apo dështimet në dashuri ju ndjekin, rivendosni gjithçka dhe vazhdoni.

Në fund të javës mund të bëni gjëra që nuk kërkojnë nxitim dhe bujë. Hëna në shenjën e Luanit zbulon talentet, ju bën të ecni drejt qëllimit tuaj. Nëse jeni pak të humbur në aftësitë tuaja, horoskopi javor për Dashin qetësohet: aktiviteti i matur do të ndihmojë për të kapërcyer pengesat e brendshme. Bëni diçka që ju ngroh shpirtin: hobi, lexim, kopshtari…

Demi: Në fillim të javës, të jesh në gjendje të dëgjosh veten është veçanërisht e rëndësishme. Me Diellin tek Peshqit, ndërgjegjja është sa më aktive, një person ndjen në mënyrë delikate gjithçka që po ndodh. Nëse e gjeni veten në një situatë të pakuptueshme, horoskopi javor i Demit ju këshillon të përmbaheni nga veprimet shkatërruese. Pasi të keni thyer gjithçka në tokë, do ta ndërtoni jetën tuaj për një kohë të gjatë.

Nga mesi i javës, Demi do të marrë ritmin dhe do të forcohet në objektivat e tyre. Kur Mërkuri është tek Peshqit, njerëzit janë të fokusuar në detyra të rëndësishme. Edhe nëse ju duhet të ndryshoni planet, të merrni vendime në lëvizje, ju mund ta përballoni atë. Gradualisht, sikur vetvetiu, situata do të zhvillohet në mënyrë të favorshme për ju. Konfliktet do të zgjidhen, marrëdhëniet do të zhvillohen në mënyrë graduale.

Fundjava do të kalojë duke vazhduar të jeni të përfshirë në punët e atyre që ju rrethojnë. Hëna në shenjën e Luanit rrit përzemërsinë, sinqeritetin. Horoskopi javor për Demin tërheq vëmendjen për faktin se indiferenca e bën jetën kuptimplote. Duke ndihmuar të tjerët, do të jeni në gjendje të shikoni shumë gjëra në një mënyrë të re, të ndryshoni qëndrimin tuaj ndaj gjërave në dukje të njohura.

Binjaket: Intuita në fillim të javës do jetë veçanërisht e fortë, nëse i besoni intuitës do të jeni fitues. Kur Dielli është tek Peshqit, instinkti natyror e çon një person në drejtimin e duhur. Horoskopi javor i Binjakëve premton përparim në punë dhe në jetën personale. Do të keni mundësi të korrigjoni gabimet e vjetra, të përfundoni me sukses çështjet që kanë mbetur të pazgjidhura deri vonë.

Binjakët nuk do të duhet të ankohen për dështimet në mes të javës. Kur Mërkuri është tek Peshqit, mendja është në varësi të shqisave. Pafuqia juaj do të perceptohet nga të tjerët si një ekscentricitet i lezetshëm. Kolegët dhe të dashurit do të tregojnë vëmendje, do të marrin lëvdata dhe komplimente. Për njerëzit e vetmuar, kjo kohë do të jetë vërtet magjike: vështrimet admiruese janë kudo.

Biznesi në fund të javës do të përparojë me një kërcitje. Nën Hënën në shenjën e Luanit, njerëzit dallohen nga fisnikëria dhe bujaria. Horoskopi javor për Binjakët beson se nuk mund ta përballoni vetë. Organizoni një takim me miqtë, ndani mendimet dhe përvojat tuaja. Ndoshta, përpjekjet e përbashkëta do të jenë në gjendje të drejtojnë në drejtimin e duhur.

Gaforrja: Në fillim të javës mendoni se me çfarë jeni të pakënaqur në jetë, në punë apo në pamjen tuaj. Dielli në shenjën e Peshqve të jep aftësinë për të parë thellë në vetvete. Horoskopi javor i gaforres beson se nuk duhet të ndërmerrni hapa radikalë. Për të jetuar një jetë më të mirë, filloni të vogla, si ndryshimi i stilit të flokëve ose veshjes. Kujdesuni për bukurinë e duarve dhe fytyrës suaj: përsosmëria duhet në detaje.

Për Gaforret në mesjavë interesat e të tjerëve janë në plan të parë. Mërkuri tek Peshqit jep aftësinë për të ndjerë dhe kuptuar njerëzit. Duke parë vuajtjet e të tjerëve, mund të përjetoni dhimbje të mëdha. Roli i bamirësit do të jetë aq tërheqës sa do të jetë e vështirë të ndahesh me të. Mos e çoni veten në rraskapitje nervore, përpiquni të bëni diçka të mirë.

Shkëlqimi në shoqëri është detyra juaj kryesore në fund të javës: mësohuni me rolin e një ylli. Hëna në shenjën e Luanit disponon përtaci. Horoskopi javor për Gaforren rekomandon mbledhjen e një shoqërie të gëzuar me qëllimin e vetëm: si të argëtoheni. Mos u kurseni në argëtim, tregoni gjerësinë e shpirtit tuaj: kënaqësitë e kuzhinës, dhuratat, vallëzoni derisa të bini!

Luani: Në ditët e para të javës do të ketë mundësi për të zgjidhur çështje të dhimbshme. Dielli te Peshqit privon ambicien, jep aftësinë për të dëgjuar të tjerët. Horoskopi javor i Luanit beson se mund të mbështeteni në ndihmën e jo vetëm miqve, por edhe keqbërësve. Pafuqia juaj dhe butësia nuk do të lërë askënd indiferent. Marrëdhëniet me të dashurit tuaj do bëhen më të besueshme.

Kur marrin vendime në mes të javës, Luanët do të mbështeten te intuita. Kur Mërkuri është në Peshqit, njerëzit janë në mëshirën e ndjenjave dhe dëshirave ndërgjegjeshëm. Edhe nëse ju duket se veprimet janë logjike, ato mund të bazohen në përvoja të paarsyeshme. Kjo do të jetë veçanërisht e dukshme në jetën personale, dashuria me shikim të parë mund të ndodhë.

Në fund të javës, gjeni një arsye për të kënaqur veten: periudha e vështirë ka mbaruar, mund të relaksoheni. Nën Hënën në Luan, paratë shpenzohen shumë lehtë, për më tepër, në mallra luksoze dhe gjëra të vogla të grave. Bëni pazar ose blini online, horoskopi javor për Luanin siguron se rrobat e reja do t’ju përshtaten. Pika kryesore e programit është një parfum i ri.

Virgjeresha: Në çdo situatë të pakuptueshme të ditëve të para të javës, mbështetuni tek intuita. Me Diellin tek Peshqit, një tendencë drejt misticizmit është veçanërisht e theksuar. Nëse jeni në humbje përpara një zgjedhjeje, horoskopi javor i Virgjëreshës ju këshillon të dëgjoni zërin tuaj të brendshëm. Falë tij, ju do të jeni në gjendje të prioritizoni saktë, si rezultat, do të keni sukses në një kohë të shkurtër.

Në mes të javës, Virgjëreshat do të përjetojnë plotësisht dashurinë prindërore. Kur Mërkuri është tek Peshqit, njerëzit kanë nevojë për mbështetje dhe mirëkuptim. Nëse ndiheni të mbingarkuar, mos e mohoni që ka probleme. Ndoshta, përvoja e të afërmve do të jetë e dobishme për ju. Edhe pjesëmarrja e kolegëve të jetës nuk do të jetë e tepërt, mjafton t’u besoni atyre që janë më të mëdhenj se ju.

Kalojeni fundjavën në një atmosferë romantike. Nën Hënën në Luan, ju dëshironi të bini në dashuri, flirtoni dhe kënaqini të gjithë, pa përjashtim. Nëse jeni në pritje të një takimi fatal dashurie, horoskopi javor për Virgjëreshën është qetësues: dashuria me shikim të parë ekziston! Kaloni kohë mes njerëzve, shoqërohuni, merrni pjesë në aktivitete rekreative. Gjithçka do të rrjedhë natyrshëm.

Peshorja: Dëshmia e papërmbajtshmërisë suaj në ditët e para të javës do të jetë vëmendja nga personi tjetër. Me Diellin tek Peshqit, njerëzit dallohen për sjellje të mirë. Horoskopi javor i Peshores beson se ju jeni në gjendje të magjepsni këdo, përfshirë një koleg/e të paarritshëm/me. Përfitoni nga ky moment për të avancuar karrierën tuaj.

Duke u marrë me çështje financiare, Peshorja do të ndihet më e sigurt në mes të javës. Mërkuri tek Peshqit ju jep aftësinë për t’u përshtatur me çdo kusht. Buxhetin do arrini të rregulloni, për të arritur kthimin e borxheve. Si shpërblim, shpenzoni një shumë të rregullt për tekat tuaja, mos harroni të kënaqni ata që ju janë të përkushtuar sinqerisht.

Në fundjavë, keni të gjitha mundësitë për të gjetur një shpirt binjak. Nën Hënën në Luan, koka funksionon mirë, shfaqet eksitimi. Për të krijuar një marrëdhënie më të thellë biznesi, horoskopi javor për Peshoren rekomandon organizimin e një pritjeje. Ftoni miqtë, partnerët dhe madje edhe konkurrentët. Jini të sigurt, sugjerimet tuaja do të priten me entuziazëm.

Akrepi: Mos u shqetësoni nëse java nuk fillon ashtu siç do të dëshironit. Me Diellin tek Peshqit, ankthi rritet, komplotet shihen kudo. Nëse jeni të pushtuar nga paniku, horoskopi javor i Akrepit ju këshillon të përqendroheni te të tjerët. Kërkoni ndihmë nga shefi juaj, organizoni një pushim të paplanifikuar me familjen tuaj: komunikimi është shpëtimi juaj.

Në mes të javës, Akrepat do të jenë me fat në gjithçka që ka të bëjë me punën. Mërkuri tek Peshqit është i pajisur me aftësi të mahnitshme psikike. Ju mund të anashkaloni konkurrentët, të ngatërroni intrigantë, thjesht duhet të dëgjoni intuitën tuaj. Edhe nëse ky moment nuk zgjat shumë, do të kënaqeni duke lëvizur me rrjedhën e jetës pa mundim.

Për familjet me fëmijë, fundi i javës është thjesht perfekt. Hëna në shenjën e Luanit jep zgjuarsi të shpejtë, pa shqetësim. Horoskopi javor për Akrepin rekomandon të argëtoheni shumë. Shkoni në një qendër zhvillimi, muze ose kopsht zoologjik, vizitoni një ekspozitë interaktive. Edhe në shtëpi, mund të gjeni një aktivitet që synon zhvillimin e aftësive.

Shigjetari: Java nis me surpriza të këndshme nëse dëgjoni intuitën tuaj. Dielli në shenjën e Peshqve zgjon aftësitë e fshehura. Horoskopi javor i Shigjetarit beson se shumë ide janë në mendje, ju vetëm duhet të jepni kuptimin e tyre. Për të dashuruarit, një ngjarje e rëndësishme mund të jetë një rrëfim ndjenjash. Nëse keni kohë që prisni disa hapa nga partneri/ja, momenti ka ardhur.

Nga mesi i javës, Shigjetari do të kuptojë se të gjitha objektivat që kanë vendosur nuk ka gjasa të arrihen. Kur Mërkuri është tek Peshqit, mendja i bindet shqisave. Nëse gjërat nuk ju shkojnë mirë, vendosni sërish prioritetet. Mund të refuzoni diçka të parëndësishme, atëherë do të ketë kohë për gjëra të rëndësishme. Në të njëjtën kohë, shëndeti dhe familja duhet të jenë të parat.

Humori në fund të javës do jetë mjaft i gëzuar për të ndërmarrë veprime. Nën Hënën në Luan, njerëzit janë më aktivë, më dinamikë dhe të prirur për të folur. Nëse keni frikë nga një largim i hershëm nga puna, horoskopi javor për Shigjetarin rekomandon të gjeni një arsye për t’u takuar me shefin tuaj. Me shumë mundësi, kjo nismë do të vlerësohet dhe kërkesat tuaja do të dëgjohen.

Bricjapi: Shumëçka do të funksionojë mirë në ditët e para të javës, edhe pse mund të ketë luhatje. Me Diellin në shenjën e Peshqve, bota perceptohet disi në një mënyrë veçanërisht sublime. Horoskopi javor i Bricjapit premton se do të ndiheni rehat kudo. Udhëtimi nuk do t’ju lodhë aspak, përkundrazi, do të lërë mbresa të këndshme dhe një njohje e re do të rezultojë fatale.

Nga mesi i javës, Bricjapët do të qetësohen, do të ndalojnë së kërkuari aventura mbi kokën e tyre. Kur Mërkuri është tek Peshqit, një person tregon përshtatshmëri të mahnitshme. Në vend që të këmbëngulni apo të nxitoni diku, bëni një pushim nga biznesi. Merrni pushim, përpiquni të largoheni herët nga puna. Fitnesi është një mundësi e shkëlqyer për t’u çlodhur.

Për ta mbyllur mirë javën, mbajeni veten të zënë në fundjavë me diçka të këndshme. Hëna në shenjën e Luanit jep një mall të fortë për kënaqësi dhe argëtim. Për ta bërë jetën të duket si një përrallë, horoskopi javor për Bricjapin ju inkurajon të ëndërroni me guxim. Nëse e keni braktisur hobin për një kohë të gjatë, ose jeni pak në shoqëri, ndryshoni urgjentisht sjelljen tuaj. Merruni me një hobi, vizitoni vende të ndryshe, relaksoni mendjen.

Ujori: Mund ta nisni javën me një lidhje të re, por nuk duhet t’i ndërprisni papritur lidhjet e vjetra. Me Diellin tek Peshqit, njerëzit janë të pavendosur, kanë frikë nga çdo shushurimë. Horoskopi javor i Ujorit sugjeron frenimin e ndjenjave. Një punëdhënës i mundshëm, një i huaj tërheqës, kjo është mirë por, është e mundur që jo për shumë kohë. Së shpejti mund të ndryshoni mendje.

Zgjidhja e problemeve familjare në mes të javës do ta bashkojë më tej Ujorin me të afërmit. Mërkuri tek Peshqit ju jep aftësinë për të kuptuar mirë njerëzit. Nëse një bllokim në punë ose dashuri po rrotullohet, kërkoni nga familja juaj të vijë në pozicionin tuaj. Jini të sinqertë, mos bëni eksperimente psikologjike te të dashurit: forca është në dashuri dhe në besim pa kufi.

Lehtësia e jashtëzakonshme do t’ju pushtojë në fundjavë. Nën Hënën në shenjën e Luanit, njerëzit janë dinamikë në kontakte dhe punë. Horoskopi javor për Ujorin rekomandon që të jeni në mes të gjërave megjithatë, ushtroni maturi në dashuri. Flirtoni në mënyrë të pamatur, mund ta ktheni të dashurin/ën tuaj kundër vetes. Me shumë mundësi, ndjenja do të jetë kalimtare dhe e kaluara nuk do të kthehet.

Peshqit: Komunikimi me njerëz me mendje të njëjtë në fillim të javës do të jetë shpëtimi juaj. Me Diellin tek Peshqit, rritet nevoja për pjesëmarrje miqësore. Nëse e gjeni veten në një rrugë pa krye të jetës, horoskopi javor i Peshqve ju sugjeron të bëni miq me të njëjtat interesa. Ndoshta, ju praktikisht nuk përdorni potencialin e natyrshëm në natyrë. Mundohuni të hapeni nga një anë e re.

Bukuria e Peshqve në mesjavë do të vlerësohet nga të gjithë përreth. Mërkuri tek Peshqit është i pajisur me imagjinatën më të pasur dhe shijen e rafinuar. Nëse jeni të shqetësuar për të filluar me idetë tregtare, pastroni veten. Një person i suksesshëm duhet të duket i mirë, perfekt dhe një ideal i paarritshëm. Dhe në jetën tuaj personale, aftësia për t’u kujdesur për veten është e dobishme.

Në fundjavë do të shpenzoni para, edhe nëse jeni në vështirësi financiare. Nën Hënën në shenjën e Luanit, njerëzit janë shpërdorues, të prirur për të humbur. Horoskopi javor për Peshqit paralajmëron: humbjet monetare për shkak të aventurave janë të mundshme. Mendoni mirë përpara se të blini diçka të bukur, por jo shumë të nevojshme. Hiqni dorë nga kumari.