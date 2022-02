Shumë i përhapur, gjendet receta e lëngut natyral që ul tensionin e lartë

Harrojeni shprehjen e vjetër që një mollë në ditë mban doktorin larg. Një tjetër super ushqim është çelësi i vërtetë për të qenë të shëndetshëm. Bëhet fjalë për boronicat, një ushqim mrekulli që na ka falur nëna natyrë. Dy studime të fundit kanë treguar se ky super ushqim mund të ndihmojë në uljen e tensionit të gjakut në mënyrë natyrale.

Gjatë një studimi të publikuar tek revista “Academy of Nutrition and Dietetics”, hulumtuesit shkencorë zbuluan se pas një periudhe 8-javore, gratë që kishin hyrë në fazën e menopauzës dhe kishin tension të lartë të gjakut, përjetuan rënie të tensionit pasi konsumuan një dozë me pluhur boronicash të ngrira çdo ditë.

Më saktësisht, ata përjetuan 5% rënie të tensionit sistolik të gjakut, 6% rënie të tensionit diastolik dhe 69% rritje të niveleve të oksidit nitrik në gjak, që ndihmoi në rritjen e furnizimit me gjak duke zgjeruar enët e gjakut.

Gjatë studimit të dytë, të publikuar tek revista “PLOS ONE”, minjtë që u ushqyen me një dietë të pasur me yndyra dhe boronica të thara, kishin më pak inflamacion dhe tension normal të gjakut se minjtë e tjerë që u ushqyen me të njëjtën dietë por pa boronica.

Arsyeja. Në të dyja rastet, hulumtuesit shkencorë ia kreditojnë antioksiduesve flavonoidë, si antocianina, që studime të mëparshme e kanë lidhur me prodhimin e oksidit nitrik dhe uljen e inflamacionit.

Lëng me boronica dhe banane

Përveç antioksiduesve, ky lëng është i pasur edhe me kalium, probiotikë dhe nitrate, që ulin tensionin e gjakut.

E gjitha çfarë ju duhet për këtë recetë është: 1 filxhan me boronica të ngrira, 1 banane, 1 filxhan me kos dhe 1 filxhan me spinaq të paketuar për bebe. Kombinoni të gjitha ingredientët në shtrydhëse dhe i shtrydhni mirë derisa të formohet një masë homogjene.

Lëndë ushqyese për 1 racion: 153 kalori, 7 g proteina, 32 g karbohidrate, 4 g fibra, 22 g sheqer, 0.5 g yndyra, 110 mg sodium.