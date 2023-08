Shpiket xhami i cili është 10 herë më rezistent se ai normal

Një ekip hulumtues i “Penn State University” ka shpikur një lloj të ri xhami që do të zvogëlonte përgjysmë gjurmën e karbonit të qelqit të zakonshëm me sode-silikat, por me të paktën 10 herë më shumë rezistencë ndaj çarjes.

Emri i zgjedhur për produktin është LionGlass dhe për të reduktuar ndikimin e tij mjedisor, studiuesit kanë eliminuar disa komponentë të përdorur në zinxhirin tradicional të furnizimit të qelqit, si sode dhe gur gëlqeror, të cilët lëshojnë dioksid karboni në atmosferë gjatë procesit të shkrirjes.

Për më tepër, ata arritën të punonin materialin në temperatura më të ulëta (duke shkuar nga mbi 400° në pak më pak se 300°), duke ulur kështu konsumin e energjisë me gati 30%.

Për sa i përket forcës, duhet të kihet parasysh se xhami standard fillon të plasaritet kur i nënshtrohet një ngarkese prej 0,1 kilogramësh nga një shpuese diamanti.

LionGlass rezultoi plotësisht imun ndaj plasaritjeve gjatë testeve të kryera me një makinë specifike, duke e bërë atë kandidatin ideal për aplikime në sektorë si industria e automobilave, elektronika, arkitektura, komunikimi dhe kujdesi shëndetësor.

Kjo u shpjegua nga menaxheri i projektit John Mauro, duke shtuar se objektivi kryesor i hulumtimit është që prodhimi global i xhamit të jetë i qëndrueshëm në afat të gjatë.

Prandaj, ekipi i shkencëtarëve po vazhdon të punojë në mënyrë që të shfrytëzojë karakteristikat e qëndrueshmërisë së xhamit të ri dhe ta bëjë atë edhe më të hollë. Kjo qasje do të bëjë të mundur marrjen e një produkti më të lehtë, duke reduktuar jo vetëm përdorimin e lëndëve të para dhe energjinë e nevojshme për prodhimin e tij, por edhe dhe mbi të gjitha atë që kërkohet për transport.

Industria e qelqit globalisht kontribuon në çlirimin e rreth 86 milionë tonëve dioksid karboni në ajër çdo vit. Kjo është arsyeja pse Universiteti Penn ka paraqitur një aplikim për patentë në zyrën e patentave në Shtetet e Bashkuara, në mënyrë që të jetë në gjendje të fillojë prodhimin dhe tregtimin në një shkallë të gjerë të një produkti të tillë të qëndrueshëm sa më shpejt të jetë e mundur.