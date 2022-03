Shkoni menjëherë dhe kontrollojeni, ja çfarë kuptimi ka ky detaj në pastën e dhëmbëve që përdorni

Shumica e njerëzve kur blejnë pastë të dhëmbëve lexojnë vetëm emrin e kompanisë. Por, sa nga ju e kenë lexuar atë që gjendet poshtë pastës së dhëmbëve?

A e dini sa e rëndësishme është?

Pjesa e poshtme e pastës së dhëmbëve tregon diçka tejet të rëndësishme. Në të tregohet se a është bërë pasta nga substanca organike apo jo

Prandaj, shkoni menjëherë në tualet dhe shikoni pastën e dhëmbëve. Në fund të saj duhet të jetë një katror me ngjyrë të kaltër, kuqe ose zezë.

Çfarë domethënie ka secila ngjyrë?

– Nëse pasta e dhëmbëve e katrorin e zi, kjo do të thotë se pasta përmban vetëm kimikate

– Nëse pasta e dhëmbëve e ka katrorin e kuq, kjo do të thotë se pasta është e bërë nga kombinimi i kimikateve me substanca natyrale

– Nëse pasta e dhëmbëve e ka katrorin me ngjyrë të kaltër, kjo do të thotë se pasta përmban substanca natyrale dhe ilaçe.

– Dhe nëse katrori mban ngjyrë të gjelbër, kjo do të thotë se pasta e dhëmbëve ka vetëm përbërës natyral.

Duke marrë parasysh këtë fakt, është mirë që nga tani pastat e dhëmbëve t’i blini me katrorin e gjelbër.