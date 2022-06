Shikim i dobët, lodhje dhe harroni shpejt? Të gjitha këto vijnë si mungesë e kësaj vitamine

Lodhja kronike dhe mungesa e forcës janë vetëm disa nga shenjat që përfaqësojnë mungesën e vitaminës B.

Mungesa e vitaminës B jep shenja të caktuara, të cilat mund të ndodhin në formën e lodhjes së fortë ose aftësisë së zvogëluar të shikimit.

Lodhja është një nga shenjat e para të mungesës së vitaminës B, pasi trupi juaj mbështetet në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut, të cilat sjellin oksigjen në organet tuaja.

Pa oksigjen të mjaftueshëm në qelizat tuaja, ju do të ndjeheni të lodhur pavarësisht sa gjatë do të flini.

Nëse nuk merrni oksigjen të mjaftueshëm nga qelizat e kuqe të gjakut, muskujt tuaj do të jenë shumë të dobët dhe nuk do të keni forcë të mjaftueshme as për aktivitete ditore, të tilla si mbajtja e një qese të rëndë normalisht nga supermarketi.

Kujtesa juaj bllokohet më shpesh. Kjo ka shumë të ngjarë të mos jetë shfaqja e demencës së hershme, por niveli i ulët i vitaminës B. Kur një test gjaku zbulon mungesën e vitaminës B, me shtesën e duhur dietike, shenjat fillojnë të largohen.

Mungesa e vitaminës B gjithashtu ndikon në gjendjen tuaj shpirtërore, e cila shpesh çon në depresion ose ankth.