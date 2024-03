Shenjat që tregojnë se keni një marrëdhënie toksike me veten

Marrëdhënia më e rëndësishme që kemi gjatë gjithë jetës sonë është ajo që kemi me veten. Nëse vazhdimisht ndjeni negativitet rreth jush ose nuk jeni të kënaqur me asgjë, është koha të “shikoni” nga brenda! Lexoni 10 shenjat që tregojnë se jeni toksik për veten tuaj.

Nëse ndonjë nga sa vijon tingëllon e njohur, atëherë ndoshta pengesa më e rëndësishme për një marrëdhënie të shëndetshme me veten është kapërcyer. Pasi të pranoni se diçka duhet të ndryshojë, ju jeni shumë më afër gjësë më të rëndësishme: të doni veten.

Do të duhet patjetër kohë dhe punë për të arritur atje, por do të jeni në gjendje ta bëni atë pasi të kuptoni se çfarë ju bën të ndiheni mirë apo keq me veten dhe vendosni kufijtë e nevojshëm. Kështu, rrethi vicioz i marrëdhënies toksike me veten do të mbyllet dhe do të hapet dera për një jetë dhe psikologji më paqësore.

Dhjetë shenja që tregojnë se jeni toksik ndaj vetes

-Ju i kushtoni shumë vëmendje asaj që të tjerët mendojnë për ju.

-Ju nuk i dini kufijtë tuaj dhe/ose nuk i bëni të qarta kur është e nevojshme.

-Ju merrni përsipër shumë përgjegjësi që i bëjnë të tjerët të lumtur – jo domosdoshmërisht vetë.

-Ju e krahasoni veten me të tjerët dhe vazhdimisht gjeni justifikime për atë që nuk guxoni të bëni.

-Pyetni veten dhe instinktet tuaja.

-Ju nuk qëndroni për nevojat dhe kufijtë tuaj.

-Ju nuk kujdeseni për trupin tuaj dhe ndiheni në faj kur kujdeseni.

-Ju hezitoni të shprehni mendimet dhe idetë tuaja.

-Ju lejoni njerëzit përreth jush t’ju mbajnë prapa në jetën tuaj.