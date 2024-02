Shenjat me fat dhe pa fat të javës, 25/02 deri më 02/03

ME FAT

Padyshim që Peshqit dhe Demi, të lindur në fillim të dekadës së dhjetëditëshin e dytë, janë më me fat, nga data 28 e pas. Saturni mund ta detyrojë të parën pak të heqë dorë nga ëndrrat dhe fantazitë, por gjithashtu u tregon atyre rrugën e duhur që duhet të ndjekin në mënyrë që të dalin në shesh dhe të arrijnë gjithçka që kanë në mendje. Më pas vjen Jupiteri që sjell mundësi të përsëritura, zgjidhje, propozime, kontakte dhe njohje të reja, të cilat do t’u jenë të dobishme. Momente të bukura me të njohur e miq, dhurata apo blerje, zhvillime pozitive në çështje burokratike apo të tjera, deri dhe takime romantike janë në menu.

PA FAT

Luanët, Ujorët, Akrepat, Dashi, Peshoret, Gaforret dhe Bricjapët, të lindur në fund të dhjetëditëshit të parë, pritet të përjetojnë situata ekstreme (siç u përmend më lart) në lidhje me marrëdhëniet, shtëpinë, biznesin, financat apo dashurinë e tyre. Do të ketë një dekompresim të jashtëzakonshëm të energjisë. Kuptohet që në këtë fazë të veçantë nuk favorizohen rreziqet, sepse do të çojnë në një tërheqje lufte.