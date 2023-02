Nëse vuani nga këto 4 probleme shëndetësore, kujdes kur konsumoni domatet, po i bëni shumë dëm vetes

Domatja eshte nje nder perimet me te pasura me vlera ushqyese qe nuk mungon kurre ne tryezen tone, pavaresisht periudhes se vitit.Nese e konsumoni ate ne forme te paperpunuar, do te perfitoni shume vitamina, minerale, fibra dhe antioksidante.

Por, domatja ka edhe anen e saj te erret, e cila shkakton efekte anesore ne shendet.

Ja cilet jane efektet negative me te medha te saj nese konsumohet ne nje mase te madhe:

Renie imuniteti: Elementi kryesor qe gjendet ne domate te fresket te paperpunuar eshte likopeni, nje ‘pigment karotenoid’.Por, konsumimi i tepert i ketij komponenti mund te nderhyje ne aktivitetet e rregullta te sistemit tone imunitar dhe ta ngadalesoje ate.

Shqetesime gastrointestinale: Domatja eshte plot me acide. Pra, konsumi i tepert i domates shkakton çrregullime te ndryshme gastrointestinale. Semundja e refluksit gastroezofageal (GERD) eshte nje çrregullim i zakonshem i zorreve. Kjo semundje ngre nivelin e acidit te tretjes ne stomak, i cili fillon te rrjedhe jashte.

Çrregullime te zorreve: Permbajtja e likopene ne domate mund te shfaqe disa probleme serioze ne zorre, te tilla si sindroma e zorres se irrituar.

Guret ne veshka: Domatet, sidomos farat e tyre jane te pasura me kalcium dhe oksalat. Nese vuani nga probleme te vogla ne veshka, trupi juaj do ta kete shume te veshtire t’jua trese keto komponente.