A zgjoheni i trullosur? Zbuloni se çfarë po përpiqet t’ju tregojë trupi juaj

Çfarë duhet të bëni: Për të reduktuar marramendjen e shkaktuar nga dehidratimi, do t’ju duhet të rimbushni lëngjet, kështu që pini shumë ujë për të qëndruar të hidratuar. Edhe për të parandaluar këtë problem në të ardhmen, pini alkool me masë dhe provoni të alternoni çdo pije alkoolike me një gotë ujë.

Keni sheqer të ulët në gjak

Sheqeri i ulët në gjak mund të çojë në marramendje në mëngjes.

Kur nuk keni mjaftueshëm glukozë, sistemet tuaja ngadalësohen për t’u mbrojtur, përfshirë trurin tuaj. Kjo është arsyeja pse ju mund të zgjoheni me marrje mendsh, apo edhe pak konfuze.

Simptoma të tjera të sheqerit të ulët në gjak janë:

rrahje të parregullta ose të shpejta të zemrës;

lodhje

lëkurë të zbehtë

jostabiliteti

shqetësim i përgjithësuar

djersitje

uria e shtuar

nervozizë

ndjesi shpimi gjilpërash, ose mpirje të buzëve, gjuhës dhe faqeve

Çfarë duhet të bëni: Nëse ky është një incident i izoluar, mund t’ju duhet të hani ose pini diçka të ëmbël, si një gotë lëng portokalli, për të zgjidhur problemin.

Por niveli i ulët i sheqerit në gjak shoqërohet edhe me gjendje mjekësore, si diabeti. Prandaj, nëse kjo ndodh shpesh dhe dyshoni se keni hipoglicemi, është më mirë të shihni mjekun tuaj i cili mund të kontrollojë nivelet e sheqerit në gjak për të marrë një pamje më të plotë të problemit.

Ju jeni duke marrë ilaçe të caktuara

Nëse zgjoheni të trullosur dhe jashtë ekuilibrit, mund të jetë një efekt anësor i disa ilaçeve. Për shembull, një ilaç për presionin e lartë të gjakut mund të ulë presionin tuaj të gjakut shumë të ulët, duke shkaktuar marramendje.

Përveç kësaj, diuretikët mund të kontribuojnë në dehidratim, i cili, siç e përmendëm tashmë, mund të shkaktojë marramendje.

Çfarë duhet të bëni: Nëse mendoni se një mjekim ju bën të trullosur, bisedoni me mjekun tuaj, i cili mund të jetë në gjendje të rregullojë dozën tuaj ose të përshkruajë një ilaç tjetër.

Ju keni vertigo

Nëse u zgjuat me ndjenjën se dhoma po rrotullohej, mund të keni marramendje, e cila shpesh shkaktohet nga një problem në veshin e brendshëm .

“Kanalet gjysmërrethore në veshin e brendshëm kanë lëngje që lëvizin kur koka jonë lëviz. “Ndonjëherë formimi i gurëve në këto kanale prish rrjedhjen e lëngjeve ,” thotë Dr. Jose. Edhe ky çrregullim çon në marramendje.

Çfarë duhet të bëni: Shihni mjekun tuaj, i cili mund të zgjedhë të kryejë një procedurë.

Nëse problemi juaj i vertigos është kronik, mjeku juaj mund t’ju vlerësojë edhe për kushte të tjera themelore mjekësore, të tilla si sëmundja e Meniere, një çrregullim i veshit të brendshëm që shkakton marramendje dhe humbje dëgjimi.