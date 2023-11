Ruani gjakftohtësinë! Këto 3 shenja Horoskopi i pret një javë e vështirë

Gjatë javës 13-19 nëntor 2023, tre shenja mund të ndiejnë barrën e disa momenteve mjaft të vështira. Gjatë javës 13-19 nëntor 2023 do të zbulojmë se duhet të ruajmë gjakftohtësinë tonë sepse do të mbajmë përgjegjësi jo vetëm për atë që kemi bërë, por edhe për atë që premtojmë të bëjmë, çfarë kemi në mendje të bëjmë dhe çfarë synojmë të bëjmë për të bërë këtë periudhë.

Në fund të fundit, kjo javë fillon me një hënë të re në Akrep, e cila vepron si një pikë kthese për shumë shenja. Kjo do të thotë se është koha për të vepruar ose për të lënë pas. Më poshtë janë shenjat me situatën më të vështirë, por që rriten më shumë përmes sfidave të jetës këtë javë.

Gaforrja

Ajo që do të gjeni këtë javë është se ajo që dëshironi të fitoni nuk vjen në mënyrë të lehtë. Do të kuptoni se ka njerëz në jetën tuaj që ndoshta kënaqen duke ju vështirësuar gjërat. Po, jo të gjithë janë të mirë dhe jo të gjithë duan më të mirën tuaj, domethënë, jo të gjithë mendojnë si ju, ndaj veproni. Edhe pse nuk ju pëlqen të debatoni me askënd, do t’ju duhet veçanërisht nëse duhet të mbroni hapësirën tuaj. Është nëntor dhe nuk keni më kohë për lojëra fëmijësh. Ju dëshironi të dini se mund të vazhdoni me pjesën tjetër të vitit pa “zhurmën” e atyre që pretendojnë se dinë se çfarë është më e mira për ju.

Akrepi

Lojërat me emocionet tuaja ju ftojnë të luani këtë javë. Me Hënën e Re në Akrep që fillon javën tuaj, ju tashmë do të jeni në mbrojtje, duke e ditur se i vetmi person që qëndron për ju jeni ju. Nëse keni një vendim kritik për të marrë, atëherë merrni atë tani në fillim të javës. Sigurisht, me Neptunin e Marsit afër qoshes, mund të pendoheni për zgjedhjen tuaj. E gjithë java e 13-19 Nëntorit 2023 është një sfidë për ju, edhe pse kjo nuk do të thotë që nuk ju pëlqejnë ndryshimet aty-këtu. Ju e mirëprisni ndryshimin dhe e kuptoni se keni nevojë për të. Gjërat vështirësohen kur situata shkon drejt dashurisë për jetën, sepse sfida apo problemi ka të bëjë me të. Duke qenë se jemi ende në ditëlindjen tuaj, ju ndiheni jashtëzakonisht të fuqishëm dhe mendoni se keni të drejtë për gjithçka. Nuk është gjithmonë kështu, ndaj matni fjalët, mendimet dhe veprimet tuaja.

Peshqit

Ajo që fillon si një javë mjaft optimiste nga 13 deri më 19 nëntor 2023, mund të ketë grackat e saj. Treshja e Hënës me Neptunin arrin në të njëjtën kohë me sekstilin e Hënës në Pluton. Të dyja ndodhin pikërisht në fillim të javës, duke ju shkaktuar shqetësim serioz për një vendim të fundit. Kështu që mund të përfundoni duke shpenzuar pak më shumë kohë duke u shqetësuar për gjëra të tilla si paratë ose faturat. Ditët do ecin me më shumë stres dhe e gjithë vështirësia e javës qëndron në këtë. Me fjalë të tjera, si e menaxhoni stresin. Gjërat mund të mos jenë aq të këqija sa i imagjinoni, por kjo nuk do t’ju ndalojë të reagoni me tepricë. Gjërat do jenë aq konfuze sa do ta keni të vështirë të shprehni edhe mendimet tuaja. Gjërat do të fillojnë të përmirësohen nga fundi i javës, kur do të ndiheni më të lehtë ndërsa një peshë do të largohet nga ju.