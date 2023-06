Rënie apo shkëlqim për shenjën tuaj? Saturni Retrograd deri në nëntor, mësoni çfarë do të ndodh me ju 5 muajt e ardhshëm

Në sferën e astrologjisë, termi “retrogradë” është shoqëruar me konfuzion, shpërqendrim dhe dramë, por ky fenomen ka shumë më tepër sesa duket në sy. Kur merrni parasysh se si retrogradi i Saturnit do të ndikojë në secilën shenjë të zodiakut për pesë muajt e ardhshëm, mund të kuptoni se retrogradët mund të jenë në të vërtetë të dobishëm, motivues dhe riorganizuar në shumë mënyra.

Retrogradi i Saturnit ka nisur më 17 qershor dhe stacionet drejtohen më 4 nëntor.

Ja çfarë mund të prisni nga retrogradi i ardhshëm i Saturnit, sipas diellit tuaj ose shenjës në rritje:

Dashi

Bëhuni gati për të analizuar dhe reflektuar mbi sekretet, ëndrrat dhe fantazitë tuaja, Dashi. Kur stacionet e Saturnit janë retrograde në shtëpinë tuaj të 12-të të spiritualitetit, do t’ju detyrojë të rivlerësoni prirjet tuaja të arratisjes dhe energjitë e padukshme që më mirë do t’i injoronit. Është koha për të marrë kontrollin e të kuptuarit tuaj nënndërgjegjeshëm të botës përpara se ajo të marrë kontrollin mbi ju. Ju mund të ndiheni të largët dhe të larguar nga bota, kështu që mendoni për këtë si kohën tuaj për të shkuar nën tokë dhe për t’u ngritur më mirë se kurrë.

Demi

Kjo retrograde do që ju të rimendoni ndikimin tuaj tek të tjerët dhe mënyrën se si të tjerët ndikojnë tek ju. Ndërsa Saturni rinis hapat e tij në shtëpinë tuaj të 11-të të komunitetit, ai mund të sjellë probleme që keni përjetuar në rrethin tuaj shoqëror dhe rrjetin e zgjeruar, duke ju detyruar të rishqyrtoni idetë që ndani me të tjerët, si dhe njerëzit që zgjidhni për të ndarë ato ide me të. Mos harroni fuqinë e komunitetit, veçanërisht nëse është ai me të cilin ndiheni vërtet të lidhur. Një ekip besnik dhe mbështetës do t’ju lartësojë, por një grup xhelozish që urrejnë vetëm do t’ju mbajnë prapa.

Binjakët

Presioni është në rritje, sepse Saturni ju ka detyruar të merreni seriozisht me qëllimet dhe ambiciet tuaja gjatë muajve të fundit. Tani që Saturni po vendos në mënyrë retrograde në shtëpinë tuaj të 10-të të karrierës, ju jeni duke u shkëputur pak nga të gjitha kufizimet dhe kufizimet e reja me të cilat jeni përballur kohët e fundit. Jepini vetes kohë për të përpunuar përgjegjësitë e reja që keni marrë përsipër, pasi ky retrograd po ju jep një shans për t’u rikthyer në një zakon profesional.

Gaforrja

Nëse kohët e fundit jeni ndier i mbyllur dhe i kufizuar, mund të ketë të bëjë me Saturnin që vendos kufijtë në shtëpinë tuaj të nëntë të përvojave dhe zgjerimit. Dhe tani që Saturni po stacionohet në mënyrë retrograde, ju keni filluar të kuptoni se edhe kur nuk mund të gjeni një aventurë diku tjetër, ajo mund të gjendet gjithmonë brenda. Kjo retrograde është një kohë e bukur për t’iu rikthyer studimeve dhe projekteve që ndihen ende të papërfunduara.

Luani

Që kur Saturni hyri në shtëpinë tuaj të tetë të intimitetit, investimeve financiare dhe burimeve të përbashkëta tre muaj më parë, ju keni mësuar se si të vendosni kufij dhe të bëni ndryshime të thella dhe transformuese në jetën tuaj. Tani që Saturni është retrogradues, ju mund ta gjeni veten duke reflektuar se si po marrin formë investimet tuaja aktualisht dhe duke përpunuar realitetin e ri që këta kufij ju kanë ndihmuar të krijoni. Në kohën kur ky retrograd ka mbaruar, ju mund të zbuloni se disa nga këta kufij mund të jenë shumë të rreptë (ose jo mjaftueshëm të rreptë).

Virgjëresha

Kjo retrograde do të ketë një ndikim të madh tek ju, Virgjëresha. Në fund të fundit, Saturni është i vendosur në mënyrë retrograde te Peshqit – shenja juaj e kundërt – dhe do t’i kundërvihet Virgjëreshës gjatë gjithë fundit të verës dhe fillimit të vjeshtës. Mos mendoni se më e keqja do të ndodhë, pasi ky retrograd do t’ju japë një pushim nga disa nga ndryshimet dhe zhvillimet kryesore të marrëdhënieve që keni përpunuar gjatë muajve të fundit. Lejojeni këtë retrograde për t’ju ndihmuar të shqyrtoni më nga afër partneritetet tuaja një-në-një, duke e ditur se keni mjaft kohë për të gjetur zgjidhje dhe për të hyrë në të njëjtën faqe.

Peshorja

Ju keni punuar shumë kohët e fundit, veçanërisht muajt e fundit. Që kur Saturni hyri në shtëpinë tuaj të gjashtë të produktivitetit dhe shëndetit tre muaj më parë, ju keni mësuar se si të hiqni pengesat në jetën tuaj të përditshme dhe të korrigjoni zakonet e pashëndetshme. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se rezultatet kanë qenë të menjëhershme. Tani që Saturni po vendos në mënyrë retrograde, ju po i jepni rutinës suaj të re një shans për të zënë rrënjë në realitetin tuaj. Nëse keni dështuar, ky retrograd do që ju të ngriheni dhe të provoni përsëri.

Akrepi

Që kur Saturni hyri në shtëpinë tuaj të pestë të dashurisë dhe pasionit tre muaj më parë, mund të ndiheni sikur gjërat nuk kanë qenë aq argëtuese kohët e fundit. Saturni thjesht po ju detyron të ngrini standardet tuaja për dashuri, kënaqësi dhe kënaqësi krijuese. Nëse gjërat që dikur ju bënin të lumtur thjesht nuk po i shkurtojnë më, kjo retrograde do të jetë një kohë e bukur për ju për të eksperimentuar me hobi dhe projekte të reja. Është gjithashtu një kohë e bukur për të bërë një pushim nga takimet për t’u fokusuar në kultivimin e dashurisë për veten!

Shigjetari

A keni marrë përgjegjësi të reja në shtëpi? A janë grumbulluar barrat familjare? Që kur Saturni hyri në shtëpinë tuaj të katërt të çështjeve personale, ju jeni mësuar me një realitet të ri në jetën tuaj private. Për fat të mirë, kjo retrograde do t’ju detyrojë të reflektoni për disa gjëra që kanë ndodhur, duke ju dhënë një perspektivë më proaktive dhe realiste. Roma nuk u ndërtua brenda një dite, prandaj jepini vetes disa muaj për të rindërtuar të kuptuarit tuaj për shtëpinë dhe eksperimentoni me vendin ku zgjidhni të mbillni rrënjët tuaja.

Bricjapi

Nëse gjërat janë ndjerë të ndenjura dhe jostimuluese kohët e fundit, mund të ketë të bëjë me Saturnin që po kalon rrugën e tij në shtëpinë tuaj të tretë të komunikimit, miqve të ngushtë dhe lidhjeve intelektuale. Ky tranzit ju ka treguar pasojat e asaj që thoni, çfarë mendoni dhe si komunikoni. Dhe me Saturnin që stacionohet në mënyrë retrograde, mund ta gjeni veten duke përvetësuar disa nga këto realizime që keni bërë. Ndonjëherë, është e rëndësishme të ngadalësoni në mënyrë që gjithçka tjetër të arrijë. Lëreni këtë retrograde t’ju japë një shans për të bërë pikërisht këtë.

Ujori

Për tre muajt e fundit, Saturni ju ka detyruar të mbani një qëndrim më të përgjegjshëm ndaj financave dhe zakoneve tuaja të shpenzimeve. Gjithashtu ju ka treguar pikat e dobëta në bazën që ju mbështet. Për fat të mirë, Saturni retrograd është koha e përsosur për të rregulluar atë që është prishur për shumë kohë. Kjo retrograde dëshiron që ju të zhvilloni një besim më të thellë në veten tuaj dhe një vetëvlerësim më të fortë. Nuk ju duhen gjithmonë gjëra të bukura për t’ju kompletuar kur tashmë jeni kaq e bukur.

Peshqit

Për shkak se ky retrograd po ndodh tek Peshqit, ju po e ndjeni atë më intensivisht se kushdo tjetër. Saturni hyri në shtëpinë tuaj të parë të vetvetes tre muaj më parë, ku po rindërton identitetin tuaj dhe ju detyron të përqafoni një ndjenjë më të pjekur të vetvetes. Megjithatë, mund të ndiheni sikur po mbani mbi supe peshën e botës! Saturni retrograd është një kohë e bukur për të ndaluar së shtuari më shumë gjëra në pjatën tuaj dhe për t'u përshtatur me atë për të cilën keni nënshkruar tashmë. Kur stacionet e Saturnit drejtojnë në nëntor, do të keni një kuptim edhe më të fortë për veten tuaj dhe se çfarë drejtimi planifikoni të merrni më pas.