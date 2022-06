Regjimi i varfër i njerëzve më të pasur, çfarë hanë miliarderët e botës

Shpesh dëgjojmë këshillat e njerëzve të famshëm dhe të suksesshëm, sidomos kur bëhet fjalë për zakonet, stilin e jetesës, dietën e tyre. Shumë njerëz mendojnë se një dietë e shëndetshme është një zgjedhje shumë më e kushtueshme, ndaj ekspertët shpesh kanë vënë në dukje se kjo është larg nga e vërteta.

Megjithatë, a ka apo jo ushqim të shëndetshëm në tryezën e përditshme të miliarderit? Ndërsa disa nga njerëzit më të pasur në botë hanë rënkime të gjelbra, të tjerë pranojnë se një dietë e shëndetshme dhe aktiviteti i rregullt fizik nuk janë pjesë e jetës së tyre.

Mark Zuckerberg

Themeluesi i ish-Facebook-ut, tani Meta, mori një vendim të guximshëm në vitin 2011: të hante vetëm mishin e kafshës që vrau vetë. Kjo u konfirmua në një intervistë nga bashkëthemeluesi i Twitter, Jack Dorsi.

“ Po e hamë dhinë që ke vrarë?” e pyeti Marku dhe ai u përgjigj: “Po, më pëlqen.”.

Edhe pse besohet se Marku ka një dhi, duket se për Markun puna është më e rëndësishme sesa ushqimi.

“A jeni ndonjëherë kaq i emocionuar për atë që po punoni sa të harroni të hani? Mendoj se kam humbur 10 kilogramë në muajin e fundit për shkak të kësaj.”, ka shkruar ai me një rast në faqen e tij në Facebook.

Elon Musk

Miliarderi amerikan i jep përparësi edhe punës. Në librin e tij të vitit 2015, Tesla, SpaceX dhe kërkimi për një të ardhme fantastike, ai shkroi:

“Nëse do të kishte një mënyrë që nuk do të më duhej të haja për të punuar më shumë, nuk do të haja”.

Prej kohësh besohej se Musk shpenzonte vetëm një dollar në ditë duke studiuar për të mbuluar koston e ushqimit, por në një nga intervistat më të fundit, në podcast “Joe Rogan Experience”, ai zbuloi se i pëlqen shumë ushqimi.

“Unë preferoj të ha ushqim të shijshëm dhe të jetoj një jetë më të shkurtër. Ushqimi i shijshëm është i mrekullueshëm. Është një nga gjërat më të mira në jetë. Sa më shumë të rritem, aq më e vështirë është të qëndroj i dobët. Të qenit mbipeshë është një problem i madh.”, tha ai.

Oprah Winfrey

Menuja ditore nga “Ditari i ushqimit 7-ditor të Oprah” përmban bukë të thekur organike të mbirë nga drithërat me një vezë të skuqur dhe dy fileto gjeldeti për mëngjes.

Ndërsa për drekë ha një burger me fileto gjeldeti me majonezë me yndyrë minimale, për drekë ha mollë jeshile. Darka është e rezervuar për fruta dhe kos të mbushur me arra dhe drithëra.

Qëllimi i dietës së saj është të përbëhet nga 20 për qind proteina, 30 për qind yndyra dhe rreth 50 për qind karbohidrate.

“ Ky është një gëzim për mua, unë e dua bukën, e dua bukën“, ka thënë në një rast prezantuesja, duke theksuar se sa e dobët është buka e saj.

Jeff Bezos

Shumë kujtojnë Jeff Bezos i cili hëngri një iguana të tërë të pjekur në një darkë ekskluzive në Nju Jork në vitin 2018, e cila përfshinte pitonë dhe insekte në menu.

Do të thuhej se ai mund të trajtojë kuzhinën ekzotike, por themeluesi dhe CEO i Amazon hante biskota çdo mëngjes – derisa u martua.

Ngrohja furrën në 375, nxirrja fletën e pjekjes, hapja biskotat Pillsbury dhe i lyeja me gjalpë dhe haja të gjithë tavën. Dhe isha i dobët si shkop. Mackenzie më shikonte çdo mëngjes për tre muaj dhe më në fund më ndaloi një ditë dhe ajo më pyeti: “A e dini se çfarë ka në të?”, tha Bezos, i cili sot konsumon një mëngjes të shëndetshëm për të gjithë./albeu.com/