Receta mijëvjeçare, përzierja e 2 përbërësve që lufton çdo dhimbje tuajën për vetëm 10 ditë

Vaji i ullirit i kombinuar me kripë është një kurë natyrale e përdorur mijëra vjet më parë për të trajtuar sëmundje të ndryshme. Gjithçka që ju duhet për të përgatitur këtë kurë janë 20 lugë gjelle vaj ulliri dhe 10 lugë gjelle kripë.

Përgatitja: Vendosini përbërësit në një shishe qelqi dhe lërini të qëndrojnë në një vend të errët dhe të thatë për 5-7 ditë.

Aplikimi: Kjo kurë përdoret për të trajtuar thuajse të gjitha llojet e dhimbjeve në formën e masazhit. Aplikoni përbërjen çdo darkë në zonat që ju dhembin dhe masazhojini për rreth 20 minuta. Trajtimi duhet të zgjasë të paktën 10 ditë.

Vaji i ullirit së bashku me kripën rigjenerojnë indet dhe nxisin qarkullimin e gjakut duke bërë kështu një përmirësim të dukshëm tek indet e muskujve dhe ndalojnë dhi mbjet.

Kjo përzierje mund të përdoret edhe për dhi mbjet e kokës, gjymtyrëve, kyçeve, dhi mbjet që vijnë nga artriti, osteoporoza ose reumatizma etj.

Nuk ka asnjë efekt anësor dhe rezultatet do të jenë të mahnitshme.

Brenda 10 ditëve, ilaçi do të stimulojë qarkullimin dhe rigjenerimin e muskujve në kërce dhe në indet e kockave. Ju do të vini re ndryshime të mëdha brenda 8-10 ditësh.

Pas aplikimit të këtij trajtimi dhimbja juaj e kokës do të kalojë. Gjaku juaj do të qarkullojë në mënyrën e duhur dhe do të shikim shumë mirë.

Trupi do të lirohet nga toksinat dhe metabolizmi juaj do të arrijë pikun më të lartë. Pas masazhit mund t’iu merren pak mendtë, por përpjekja ia vlen: Do të merrni rezultate të mahnitshëm dhe pa asnjë efekt anësor.