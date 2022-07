Bishtaja me mish të grirë, një pjatë që do t’u pëlqejnë të gjithëve

Drekë e mrekullueshme për të gjithë familjen.

Me bukë taze dhe sallatë të stinës, kjo gjellë do të bëhet një vakt që do të mbahet në mend.

Përbërësit:

– 450 gr bishtaja

– 200 gr mish të grirë (mish viçi ose sipas dëshirës tuaj)

– 1 qepë e kuqe

– 3-4 thelpinj hudhër

– majdanoz i freskët

– 1 karotë mesatare

– kripë

– piper

Përgatitja:

Prisni imët qepën, hudhrën dhe karotën me dorë ose në një grirës elektrik, transmeton Telegrafi.

Kaurdisni perimet në pak vaj dhe ujë, më pas shtoni mishin e grirë dhe përziejini të gjitha. Ndërkohë, ziejini bishtajat në ujë me kripë.

Kombinoni bishtajat gjysmë të ziera me mishin dhe perimet e tjera dhe ziejini derisa të avullojë i gjithë lëngu.

Spërkateni me majdanoz të grirë dhe shërbejeni.

Ju bëftë mirë!/albeu.com