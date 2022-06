Psikologët thonë se ne i vlerësojmë njerëzit në bazë të 2 gjërave dhe nuk bëhet fjalë për pamjen

Të gjithë e dimë se sa e rëndësishme është përshtypja e parë sepse më së shumti varet nëse do të vazhdojmë marrëdhënien me atë person, qoftë punë apo jetë private.

Ndërsa shumë mendojnë se pamja është gjëja e parë që i kushtojmë vëmendje kur takojmë dikë, e vërteta është, në fakt, se disa gjëra të tjera janë më të rëndësishme për ne.

A mund t’i besoj këtij njeriu dhe a mund ta respektoj atë? Këto janë dy pyetje që njerëzit i vlerësojnë kur takohemi, thonë psikologët e Harvardit, shkruan albeu.com.

Sekreti i vërtetë në ndërtimin e një marrëdhënieje më të qëndrueshme shkon shumë më thellë se si dukemi, çfarë veshim dhe si mbajmë, pohojnë psikologët. Profesorja Amy Kadi nga Harvard Business School ka 15 vjet që hulumton temën e përshtypjeve të para dhe zbuloi se gjatë takimit të parë, me vetëdije ose pa vetëdije, lindin dy pyetjet e përmendura.

“Të dyja pyetjet na ndihmojnë të masim ngrohtësinë dhe personalitetin e një personi. Nëse dikush nuk ju beson kur përpiqeni të ndikoni tek ai, atëherë nuk do të arrini larg. Mund të lini edhe përshtypjen e një manipuluesi. Të qenit një person i ngrohtë dhe i besueshëm, të cilin njerëzit e admirojnë përveç kësaj, pasi fitojnë besimin, bëhet një dhuratë”, shpjegoi ajo në librin e saj Prezenca: Sjellja e vetvetes më të guximshme në sfidat tuaja më të mëdha.

Kushtojini vëmendje shenjave joverbale

Sipas studiuesve, 50 deri në 80 për qind e komunikimit mes njerëzve zhvillohet në mënyrë joverbale, kështu që ne shpesh i gjykojmë njerëzit nga sjellja dhe qëndrimi i tyre. Sipas shkencëtarëve, gratë janë më të mira në këtë.

Gjatë “leximit” të njerëzve të tjerë, merren parasysh disa personazhe njëherësh, dhe pas kësaj merret fotografia reale. Për shembull, nëse dikush, ndërsa shikon djathtas, merr frymë me shpejtësi, flet shpejt dhe kruan hundën, është e mundur të shmanget e vërteta.

Nëse dikujt i është rrudhosur balli, do të thotë se është nën stres. Duart e kryqëzuara në gjoks tregojnë se mashkulli nuk është gati të ndihmojë, pra ka marrë një qëndrim mbrojtës ndaj jush. Qëndrimi i duhur tregon se dikush është dinamik dhe optimist, ndërsa një qëndrim i shtrembër tregon mërzinë.

Frymëmarrja zbulon shumë për një person

Një person i relaksuar merr frymë ngadalë dhe thellë, dhe i cekët dhe shpejt nëse është i tensionuar. Në rast të nervozizmit, frymëmarrja mund të ndërpritet. Ndonjëherë tregon edhe një ndroje të madhe ose se ai po ju fsheh diçka. Ata që marrin frymë ngadalë, me shumë mundësi thonë të vërtetën.

Njerëzit që mendojnë shumë kanë bebëza të zgjeruara, por nëse truri mbingarkohet, ato do të ngushtohen. Kur takoni dikë të ri, bebëzat tuaja do të zgjerohen dhe nëse bashkëbiseduesi juaj nuk është interesant dhe nuk është i interesuar për ju, do ta dini nëse ai së shpejti loton. Nëse bebëzat mbeten të zgjeruara, kjo do të thotë se ai ju pëlqen dhe se jeni interesante për të.

Ndonjëherë duhet t’i kushtohet më shumë vëmendje mënyrës se si dikush shqipton fjalë sesa asaj që thotë. Domethënë, të folurit e shpejtë do të zbulojë nervozizëm, dhe të folurit e ngadaltë do të thotë që personi është i relaksuar. Gjithashtu, kur njerëzit flasin, në mënyrë të pandërgjegjshme theksojnë disa fjalë dhe është mirë t’u kushtohet vëmendje.

Nëse jeni të mërzitur me bashkëbiseduesin tuaj dhe ai ju dëgjon vetëm për mirësjellje, do ta kuptoni nga fakti se ai do të fillojë të largohet nga sytë tuaj dhe të fillojë të shqetësohet. Gjithashtu, nëse bashkëbiseduesi flet në heshtje, ai mund të jetë i pasigurt. /albeu.com/