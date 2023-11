Pse sëmuremi sa herë ndryshon moti?

Pak nga pak moti do të fillojë të ndryshojë. Ndërsa, dimri është një stinë e dashur për shumë njerëz, në të njëjtën kohë ka diçka që të gjithë njerëzit e urrejnë në këtë mot dhe kjo është mundësia e madhe për t’u sëmurur.

Pra, nëse jeni dikush që teshtin vazhdimisht, ka dhimbje të fytit ose kollitet sa herë që ndryshon moti, thjesht dijeni që nuk jeni vetëm. Dimri është stina e sëmundjeve. Por a keni menduar ndonjëherë pse? Pse sëmureni këtë periudhë të vitit?

Epo, ne do t’i përgjigjemi pyetjes dhe do të ofrojmë disa këshilla që mund t’ju ndihmojnë me simptomat.

Pse sëmureni kur ndryshon moti?

Të gjithë janë të ftohtë. Është normale. Por pse përkon gjithmonë me ndryshimin e sezonit? Ndryshimi i temperaturës siguron mjedisin e duhur për të mbizotëruar grupe të ndryshme bakteresh dhe virusesh, të cilat më pas përhapin sëmundje infektive dhe viruse.

Një nga viruset më të zakonshëm, i quajtur rhinovirus human (i njohur edhe si HRV) është përgjegjës për shkaktimin e 40% të ftohjeve. Virusi më i zakonshëm që shkakton deri në 40 për qind të të gjitha ftohjeve është rhinovirusi human (HRV), i cili lulëzon në mot më të freskët, veçanërisht në fillim të dimrit. Virusi i gripit shkakton gripin, i cili përhapet kryesisht kur ajri është i thatë dhe i ftohtë, si në dimër.

Por përveç motit të ftohtë, fajtor është edhe sistemi juaj imunitar. Le të diskutojmë se si.

Së pari, sistemi imunitar dobësohet me ndryshimin e stinëve. Për të mos përmendur, sistemi imunitar duhet të punojë më shumë në dimër, pasi viruset e gripit shtohen ndërsa ajri bëhet më i ftohtë.

Së dyti, me afrimin e dimrit, ekspozimi juaj ndaj vitaminës D ulet. Mbani në mend se vitamina D është thelbësore për funksionimin optimal të sistemit imunitar. Ai punon me qelizat tuaja imune për të trajtuar reaksionet e alergjive sa herë që trupi është nën sulm. Me nivele të reduktuara të vitaminës D, sistemi imunitar nuk arrin të njohë viruset e dëmshëm dhe të përshtatet në përputhje me rrethanat.

Së treti, enët e gjakut në sistemin tuaj të frymëmarrjes ngushtohen në mot të ftohtë. Si rezultat, qelizat e bardha të gjakut që supozohet të arrijnë këto enë gjaku mund të bllokohen, duke penguar trupin të luftojë mikrobet.