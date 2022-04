Pse nuk duhet t’i lani të brendshmet bashkë me çorapet, në një lavatriçe

Për të gjitha amvisat larja e rrobave kërkon një kujdes të veçantë. Por shumica bëjnë një gabim të madh kur lajnë të brendshmet së bashku me çorapet. Dikur këto dy veshje laheshin veç në dorë, në enë të veçanta dhe kishte një arsye të mirë për këtë.

Nëse nuk keni lavatriçe më të re, ka mundësi që rrobat e vogla, si çorapet apo mbathjet të ngecin në kazan. Jo vetëm që do të prishni veshjen tuaj të preferuar, por gjithashtu do të dëmtoni potencialisht makinën larëse. Megjithatë duke larë njëkohësisht mbathjet, sytjenat dhe kanatjeret me çorapet, të cilat përgjithësisht i mbajmë veshur gjithë ditën, po dëmtojmë anën tonë higjienike.

Ekspertët paralajmërojnë se ky veprim rrit rrezikun e përhapjes së baktereve dhe patogjenëve të tjerë.Në mënyrë që viruset dhe mikrobet të shkatërrohen plotësisht, temperatura e ujit duhet të jetë së paku 60 gradë. Kërpudhat shkatërrohen vetëm nëse temperatura e ujit (me detergjent) është mbi 80 gradë, dhe pas 20 minutash. Pra, nëse e ndizni makinën në modalitetin ekonomik, nuk do ta zgjidhni problemin.