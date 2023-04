Pse arinjtë nuk pësojnë trombozë gjatë gjumit letargjik?

Çdo vit, me ardhjen e dimrit, arinjtë përgatiten për letargji dhe për disa muaj ata qëndrojnë të palëvizshëm në strehën e tyre duke pritur për kohë më të mira për t’u kthyer (nga pikëpamja atmosferike).

Nëse ne njerëzit do të bënim një gjë të tillë, do të përballeshim me një sërë rreziqesh për shëndetin tonë: më i madhi është ai i zhvillimit të trombozës , pra mpiksjeve të gjakut që ngadalësojnë ose bllokojnë qarkullimin dhe që janë një problem tipik për njerëzit që mbeten të paralizuar për një periudhë kohore.

Si e shmangin arinjtë këtë rrezik?

Një studim i ri i publikuar në Science ka identifikuar mekanizmin molekular që qëndron pas kësaj “mbrojtjeje nga trombet”, i cili mund të jetë i dobishëm edhe për ne njerëzit.

Studimi u krye duke analizuar gjakun e arinjve të egër gjatë gjumit letargjik dhe duke bërë një krahasim me atë të disa njerëzve me dëmtim të shtyllës kurrizore.

Arinjtë në letargji dhe njerëzit e paralizuar treguan shprehje të reduktuar të një proteine , HSP47, e pranishme në trombocitet: prodhimi më i ulët i kësaj proteine ​​shoqërohet me një rrezik të reduktuar të zhvillimit të trombozës.

Siç u përmend, kjo gjendje është e pranishme si tek arinjtë në letargji, ashtu edhe tek njerëzit që kanë një problem kronik; ata të shëndetshëm që u nxitën të qëndronin ende treguan një reduktim dramatik të prodhimit të proteinave pas 27 ditësh pasiviteti.

Rezultate të ngjashme janë marrë edhe nga studime të tjera të kryera mbi derrat dhe minjtë, dhe konfirmojnë se aftësia ose ndryshe për t’i rezistuar rrezikut të trombozës është e lidhur me rregullimin e proteinës HSP47, e cila reduktohet kur trupi është gati të zhvillojë të parën. simptomat.

Zbulimi jo vetëm që na tregon se arinjtë kanë një mekanizëm molekular për të parandaluar një problem serioz dhe potencialisht vdekjeprurës, por se i njëjti mekanizëm është i pranishëm në shumë gjitarë të tjerë; për më tepër, duke u identifikuar se mund të jetë hapi i parë drejt zhvillimit të barnave kundër trombozës.