“Po vd*ste nga kurioziteti…”, burri inskenon funeralin e tij për të parë se sa njerëz do merrnin pjesë

E pabesueshme dhe megjithatë e vërtetë… shikoni çfarë ndodhi në “funeral”

Ndoshta duke kopjuar filmin grek “Parisiana” me Rena Vlachopoulou, ku xhaxhai sajoi vdekjen e tij për të parë se cilët të afërm do t’i vinte keq, një brazilian zemëroi miqtë dhe familjen pasi vuri në skenë vdekjen e tij nga kurioziteti për të parë se kush do të marrë pjesë në funeralin e tij.

Si një mjeshtër ceremonie me përvojë, 60-vjeçari Baltazar Lemos kishte kryer qindra funerale, disa ku merrnin pjesë deri në 2 persona dhe të tjerë 500.

Kohët e fundit, ai po mendonte se sa miq dhe të afërm do të vinin për t’i thënë lamtumirën.

Më 10 janar 2023, dikush postoi lajmin tragjik në rrjetet sociale të Baltazar Lemos, duke njoftuar se “Në fillim të kësaj pasdite të trishtë Baltazar Lemos u largua nga ne. Më shumë informacion do të vijë së shpejti.”

Një ditë më herët, u postua një foto e bërë para spitalit Albert Einstein në Sao Paulo, duke lënë të kuptohet se… 60-vjeçari ishte shtruar atje, kështu që të gjithë supozuan më të keqen.

Familja e Lemos mbeti e shtangur nga njoftimi, pasi askush nuk e dinte se ai ishte kinse shtruar në spital.

Një nga nipërit e tij nxitoi në spitalin Albert Einstein për të pyetur për të, por stafi nuk kishte të dhëna që një Baltazar Lemos ishte shtruar atje ditët e fundit.

Ndërsa miqtë në internet të Baltazar filluan të ndajnë lajmin tragjik të vdekjes së tij, njerëzit filluan të shprehnin nderimet e tyre në komente dhe të pyesnin për shkakun e vdekjes. Nuk është dhënë asnjë shpjegim, por në llogarinë e tij në Facebook është postuar ora dhe vendi i varrimit.

Më 18 janar, miqtë dhe familja e Baltazar Lemos u mblodhën në një kishëz të vogël në qytetin e tij të lindjes, Curitiba, për funeralin e tij.

Në një moment, zëri i Baltazarit filloi të rrëfente jetën e tij dhe disa nga të pranishmit filluan të qanin duke menduar se ishte një regjistrim i të ndjerit. Pastaj dyert e altarit u hapën dhe ai doli përpara të gjithëve.

Siç mund ta imagjinoni, mënyra më e mirë për të përshkruar reagimin e botës për të parë Baltazarin është “konfuzioni”.

Disa filluan të qajnë dhe të tjerë gulçuan, por sapo ai shpjegoi se kishte inskenuar vdekjen e tij për të parë se kush do të merrte pjesë në funeral, të pranishmit filluan ta akuzojnë për mizori.

“Ke atë që doje Baltazar, vëmendje. Të gjithë u zhytën në zi. Çfarë shakaje qesharake! Unë mendoj se ju duhet të bëni një foto me të gjithë ata që vajtuan vdekjen tuaj të supozuar. Nuk ju njoh personalisht dhe shpresoj të mos ju takoj kurrë”, ka komentuar një person në internet pasi mësoi të vërtetën.

Historia e Baltazar Lemos u përhap në rrjetet sociale dhe shumë shpejt mediat e kontaktuan atë për të mësuar më shumë rreth motiveve të tij. Ai shpjegoi se kurrë nuk donte t’u shkaktonte njerëzve pikëllim, por se kjo ishte mënyra e vetme për të ditur se kush do ta vajtonte pas vdekjes së tij.

“Idenë e kam pasur pesë muaj më parë. Doja ta bëja të dukej sikur kam vdekur vërtet. Njerëzit e interpretuan atë në mënyrën e tyre. E vërteta është se doja të dija se kush po vinte në vigjiljen time”, tha Lemos.

“Nuk i thashë askujt sepse shpresoja se do të funksiononte. Nuk kisha ndërmend të lëndoja apo ofendoja dikë. Unë sinqerisht u kërkoj falje këtyre njerëzve”.

Kërkimi i faljes së 60-vjeçarit ra në vesh të shurdhër, veçanërisht pasi bota mësoi se ai ka një nënë të lidhur me karrocë rreth të tetëdhjetave, e cila mund të pësojë një atak në zemër me lajmin për vdekjen e tij.

“E njoh që nga viti 2001. Mendoj se historia ishte e tmerrshme. Një ditë e kalova i pikëlluar dhe një tjetër shumë i indinjuar. Për mua ai vdiq në datën 17 të muajit, kur mora vesh gjithçka. Më la një shije shumë e keqe”, tha një organizator eventi që ka punuar me Baltazar Lemos.