Pjesa e trupit ku shfaqet më shpesh, mjekja zbulon simptomën e kolesterolit jashtëzakonisht të lartë që vërehet rrallë

Dr. Laura Purdy ofroi këshilla se cilat simptoma të rëndësishme të kolesterolit të lartë duhet të keni parasysh. Sipas saj, “kolesteroli është një lloj molekule yndyre që qarkullon në qarkullimin e gjakut”.

Zakonisht vjen nga shpërbërja e molekulave të yndyrës në procesin e tretjes, por disa njerëz mund të kenë kushte gjenetike ose të tjera që bëjnë që trupi i tyre të mbajë sasi më të mëdha se mesatarja e kolesterolit brenda enëve të gjakut.

Ajo më tej shpjegoi se ekzistojnë disa lloje të ndryshme të kolesterolit, dhe ato shpesh përmenden në termat e kolesterolit të mirë ose kolesterolit të keq.

“Kolesteroli i mirë është një term tjetër për HDL, që do të thotë lipoproteina me densitet të lartë. Ky lloj i veçantë i kolesterolit ndihmon në largimin e llojeve të tjera të dëmshme të kolesterolit nga trupi. LDL do të thotë lipoproteinë me densitet të ulët, një lloj kolesteroli i keq që duhet të kontrollohet për të parandaluar rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare”, shpjegon doktoresha.

Ky lloj kolesteroli mund të kontribuojë në formimin e pllakave në arteriet brenda trupit tonë, të cilat mund të shkaktojnë sulme në zemër dhe goditje në tru. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të kuptoni ndryshimet midis dy llojeve të kolesterolit, veçanërisht kur bëhet fjalë për shëndetin afatgjatë.

Tumoret e lëkurës me kolesterol

“Disa njerëz që kanë kolesterol të lartë do të zhvillojnë tumore të vogla të kolesterolit që mund të jenë të dukshme në zona të caktuara të trupit”, thotë Dr. Purdy.

Ajo shton se ato “duken si gunga të vogla, dyllore, të verdha dhe shihen shumë shpesh nën sy, por nuk duken në të gjithë trupin. Ksantomat janë një manifestim fizik i kolesterolit të lartë dhe njerëzit që kanë këto lloje të tumoreve të vogla të lëkurës duhet të bëjnë një test gjaku”.

Dr. Purdy thotë se “obeziteti është shumë stresues për trupin dhe shkakton disa gjendje mjekësore duke përfshirë kolesterolin e lartë”.

“Ka një përqindje shumë më të lartë të kolesterolit të ngritur te njerëzit që janë mbipeshë ose obezë sesa te njerëzit që nuk janë. Kështu ndodh edhe me fëmijët dhe adoleshentët, jo vetëm me të rriturit. Për këtë arsye, rekomandohet që të rriturit, adoleshentët dhe fëmijët me peshë të tepërt trupore ose me BMI shumë të lartë të bëjnë analiza gjaku si pjesë e një ekzaminimi sistematik vjetor për të përcaktuar nivelin e tyre të kolesterolit”, shton ajo.