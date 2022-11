Pesë ushqime të mbushura me vitaminë C për të rritur imunitetin

Ka alternativa për mënyrat klasike të marrjes së vitaminës C, veçanërisht në dimër, e cila është e nevojshme si një antioksidues natyral për të parandaluar sëmundjet e stinës dhe për të forcuar sistemin imunitar.

Zbulojmë se ku ta gjeni në sasi të mira nëse nuk ju pëlqejnë agrumet dhe pa qenë nevoja të përdorni suplemente ushqimore sintetike.

Për të “furnizuar” veten me vitaminë C – duke marrë parasysh dozën mesatare të rekomanduar ditore prej 90 mg për burrat dhe 75 mg për gratë – ekzistojnë të paktën 5 mënyra alternative për të futur sasinë e nevojshme në trup përmes ushqimit:

1. Brokoli

Brokoli ofron 51 mg vitaminë C për racion (gjysmë filxhani ose 90 mg / 100 g). Për marrjen e duhur ditore, mjafton të hani një filxhan brokoli të zier (ose 250 g), akoma më mirë të pjekur, ndoshta të shoqëruar me patate, të cilat janë gjithashtu të pasura me acid askorbik dhe lëndë ushqyese të tjera të rëndësishme.

2. Lakrat e Brukselit

Edhe lakrat e Brukselit (me origjinë evropiane) garantojnë një sasi të mirë të vitaminës C prej 48 mg për gjysmë filxhani, ose 85 mg për 100 gramë produkt. Nëse nuk ju pëlqen t’i hani ato të gjalla, mënyra më e mirë për të shmangur humbjen e vlerave të larta ushqyese të lakrave të Brukselit është t’i gatuani në avull, në mikrovalë ose në tigan.

3. Lulelakra

Një tjetër perime e pasur me acid askorbik që nuk duhet të mungojë në tryezat tuaja në dimër është lulelakra (148 mg për 100 g), ideale për dieta me pak kalori për shkak të marrjes së reduktuar të kalorive. Përveç vitaminës C, përmban substanca aktive antikancerogjene, antiinflamatore dhe antiskorbutike. Hulumtimet e fundit kanë treguar efektivitetin e tij në parandalimin e kancerit të prostatës.

4. Piper i kuq

Një perime me një furnizim bujar të acidit askorbik është speci i kuq, i cili kur konsumohet i papërpunuar jep 95 mg për racion, krahasuar me 60 mg piper jeshil. Sasia është edhe më e lartë se mesatarja e rekomanduar ditore, por që zvogëlohet në varësi të kohës dhe llojit të gatimit.

5. Spinaq dhe domate

Ata që mendojnë se vitamina C gjendet vetëm në sasi të mëdha në portokall, mund të mos e dinë se spinaqi dhe domatet janë dy perime që, kur kombinohen të papërpunuara ose të gatuara lehtë, mund të japin deri në 42 mg për racion.