Pesë shenja se duhet të kujdeseni më shumë për veten

Në botën e sotme të ethshme, ndonjëherë kaotike, ne shpesh harrojmë të kujdesemi për shëndetin tonë mendor. Por neglizhimi i nevojave tona mund të na çojë në depresion, zemërim, shëndet të keq dhe pakënaqësi.

Pothuajse çdo i pesti person në botë vuan nga sëmundje mendore. Shenjat e mëposhtme tregojnë se është koha të filloni të kujdeseni më mirë për veten përpara se të bëheni të pakënaqur dhe të sëmurë.

Ndiheni të rraskapitur gjatë gjithë kohës

Nëse flini mjaftueshëm dhe ende ndiheni të lodhur dhe të rraskapitur, trupi juaj dëshiron t’ju tregojë se diçka nuk është në rregull. Lodhja e vazhdueshme mund të jetë shenjë e një problemi të caktuar shëndetësor, që do të thotë se duhet të vizitoni një mjek dhe në fund t’i kushtoni më shumë vëmendje shëndetit tuaj.

Perimet e fundit që keni ngrënë ishin të skuqura ose sanduiç

Patate të skuqura, marule në sanduiç apo kunguj të njomë nuk mund të llogariten në një vakt që përmban perime ushqyese. Nëse kohët e fundit keni ngrënë ushqim të shpejtë ose të përpunuar në mënyrë industriale, ju rekomandojmë të shkoni në treg ose në dyqan dhe të blini perime dhe fruta, sepse ato janë të pasura me lëndë ushqyese që trupi juaj ka nevojë për të funksionuar siç duhet. Fokusohuni te ushqimi i freskët dhe lërini vaktet tuaja të përmbajnë shumë perime, drithëra, peshk dhe trajtojeni veten me një ëmbëlsirë frutash për të ruajtur shëndetin, por edhe humorin e mirë.

Kohët e fundit keni ndjerë shqetësim dhe zbrazëti në veten tuaj

Nëse e keni të vështirë të përballeni me disa emocione që grumbullohen te ju dhe gjithashtu ndjeni zbrazëti në veten tuaj, përpiquni të ndërgjegjësoheni për ndjenjat tuaja. Pasojat e emocioneve negative të akumuluara ditore, veçanërisht stresi, dobësojnë të gjitha sistemet në trup dhe përshpejtojnë procesin e plakjes. Mundohuni të kapërceni ankthin që ndjeni duke medituar, lexuar, shkruar dhe duke u shoqëruar me njerëzit e dashur. Hiqni qafe atmosferën e keqe, qëndroni larg atij mashkulli, miqësitë e pasinqerta, punët stresuese apo çdo gjë tjetër që ju vështirëson jetën.

Hera e fundit që keni ushtruar ka qenë në trajnimin e shkollës së mesme

Ushtrimi është thelbësor për shëndetin fizik dhe mendor. Jo vetëm që ndihmon në mbajtjen e trupit tuaj në formë të mirë, por gjithashtu ndihmon në lehtësimin e stresit dhe përmirëson shëndetin. Është vërtetuar se stërvitja e moderuar është një nga faktorët e rëndësishëm në rritjen e imunitetit dhe disa studime përmendin deri në 50 për qind rezistencë më të madhe të njerëzve aktivë sesa ata të prirë për një mënyrë jetese të ulur.

Ju nuk mund të mbani mend herën e fundit që keni bërë diçka

Ndërsa jeni të zënë dhe bëni shumë gjëra të ndryshme çdo ditë, kjo mund t’ju japë një ndjenjë të arritjes dhe qëllimit. Por nëse nuk gjeni kohë për veten tuaj në të cilën thjesht do të pushoni fizikisht dhe mendërisht ose do të lexoni një libër, meditoni, shtriheni në një vaskë, ndoshta do të ndaloni së shijuari vërtetë jetën.