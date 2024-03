Ceremonia e 96-të e ndarjes së çmimeve, Oscars, u mbajt të dielën në Teatrin Dolby të Los Angeles.

“Oppenheimer”, filmi i regjisorit të njohur Christopher Nolan, triumfoi në këtë edicion duke fituar çmimin kryesor, “Filmi më i Mirë”.

Ky arriti të dominojë mbrëmjen me një total prej 13 nominimesh dhe shtatë trofe të fituara – më shumë se çdo film tjetër. Index.hr në ndërkohë ka prezantuar pesë filmat më të mirë të vitit 2023 që nuk u nominuan për Oscar.

Talk To Me – Danny i Michael Philippou The Animal Kingdom – Thomas Cailley The Creator – Gareth Edwards Birth/Rebirth – Laura Moss Red Rooms – Pascal Plante

Për çmimin kryesor të nominuar ishin edhe filmat: “American Fiction”, “Anatomy of a Fall”, “Barbie”, “The Holdovers”, “Killers of the Flower Moon”, “Maestro”, “Past Lives”, “Poor Things”, “The Zone of Interest”.