Përfitimet e dushit të ftohtë, gjithçka që duhet të dini

Vitet e fundit, dushet e ftohta kanë fituar popullaritet. Sidoqoftë, mund të pyesni veten pse dëshironi t’i nënshtroheni një dush të ftohtë kur mund të bëni një dush të ngrohtë dhe të këndshëm në temperaturën tuaj ideale.

Në të vërtetë, për shumicën e njerëzve, ideja për të bërë një dush të ftohtë është e mjaftueshme për t’i bërë të dridhen. Megjithatë, nëse mund ta kapërceni tronditjen fillestare të dusheve të ftohta, së shpejti do të zbuloni se ato ofrojnë disa përfitime të mahnitshme shëndetësore që nuk i merrni me dush të ngrohtë dhe

Përfitimet e dushit të ftohtë

Bërja e dushit është thelbësore për mirëqenien e trupit, por edhe për ruajtjen e higjienës së mirë. Uji gjithashtu ndihmon në hidratimin e lëkurës, pastrimin e saj, veçanërisht duke hequr lëkurën e vdekur. Larja gjithashtu ndihmon për të hequr qafe papastërtitë që vendosen në trupin tonë, flokët tanë, etj…

Megjithatë, ndërsa bërja e dushit bëhet kryesisht për të ruajtur higjienën personale, për mirëqenien tuaj, për rehati dhe për t’u ndjerë të qetë në shoqëri, bërja e një dushi të ftohtë ofron përfitime përtej atyre të lartpërmendura.

Këtu janë përfitimet kryesore të dusheve të ftohta

Përmirësimi i qarkullimit të gjakut

Marrja e një dush të ftohtë mundëson qarkullim të mirë të gjakut. Ndërsa përhapet në trup, uji i ftohtë stimulon arteriet si dhe venat. Këto shtrëngojnë dhe rrisin presionin e gjakut.

Rrjedha e përshpejtuar e gjakut lejon që gjaku të arrijë më shpejt në organet vitale. Falë kësaj, qarkullimi i gjakut rritet, gjë që është e dobishme për shëndetin në përgjithësi. Por edhe për organet dhe muskulin e zemrës.

Me qarkullim optimal të gjakut mund të parandalohet edhe shfaqja e venave me variçe.

Një ilaç i shkëlqyer për pagjumësinë

Nëse keni probleme për të fjetur ose nëse vuani nga pagjumësia , një dush i ftohtë mund të jetë zgjidhja për ju.

Pak para gjumit, bëni një dush skocez – koncepti i bërjes së një dush të nxehtë në të ftohtë. Kjo do t’ju ndihmojë të rregulloni temperaturën e trupit tuaj. Një dush i ftohtë ndihmon trupin të rregullojë më mirë temperaturën e tij, të qetësohet dhe relaksohet.

Duhet të bëni dush skocez para gjumit. Alternimi midis të nxehtit dhe të ftohtit lejon që muskujt të relaksohen dhe t’ju japin një ndjenjë mirëqenieje, ideale për të promovuar kushte të mira për të fjetur.

Në të njëjtën kohë, për të gjetur gjumë dhe gjumë më të mirë, mund të praktikoni edhe aktivitete relaksuese dhe të përdorni disa bimë të tilla si sanëz dhe kamomil.

Më shumë energji në mëngjes

Për disa njerëz, marrja e një dush të ftohtë pas zgjimit mund të duket joproporcionale. Megjithatë, fillimi i ditës me një dush të ftohtë mund të jetë ideal për të rritur nivelin tuaj të energjisë. Në të vërtetë, bërja e një dush të ftohtë i bën njerëzit të marrin frymë thellë për shkak të goditjes termike, dhe kjo ndihmon në ruajtjen e nxehtësisë së trupit.

Gjithathtu rritet thithja e oksigjenit. Kjo në të njëjtën kohë rrit rrahjet e zemrës dhe transmeton një sasi të konsiderueshme gjaku në të gjitha pjesët e trupit. Falë dushit të ftohtë, ju garantoj se do të keni energjinë e nevojshme për ta nisur ditën tuaj në mënyrën më të mirë.

Ndihmoni për të humbur peshë

Marrja e dushit të ftohtë është një ndihmë e madhe kur përpiqeni të humbni peshë. Në të vërtetë, larja në ujë të ftohtë shkakton një rënie të menjëhershme të temperaturës së trupit. Për të kompensuar këtë efekt, trupi ynë do të rrisë metabolizmin e tij dhe do të djegë më shumë kalori. Dhe kjo, për t’u ngrohur.

Glukoza dhe lipidet janë lëndët ushqyese të para që do të konsumohen në këto kushte. Kjo i lejon trupit tonë të eliminojë elementët që priren të na shëndoshin. Nëse tashmë keni provuar dieta dhe truke të ndryshme për të humbur peshë, dijeni se marrja e një dushi të ftohtë është efektive! Ky është një truk shumë i thjeshtë për t’u zbatuar, kështu që pse jo?

Uji i ftohtë do të ketë gjithashtu efektin e forcimit të lëkurës dhe duke i dhënë asaj një efekt më të butë. Nëse jeni duke kërkuar të humbni peshë dhe të keni lëkurë të bukur, mos hezitoni të bëni dush të ftohtë.

Luftoni depresionin me dushe të ftohtë

Marrja e një dush të ftohtë (të paktën pesë minuta) mund të ndihmojë në qetësimin dhe largimin e stresit. Trupi rifiton një ndjenjë të mirëqenies që është shumë e vlefshme në rast stresi, shqetësimi ose depresioni . Truri sekreton norepinefrinë (një hormon antidepresiv) kur stimulohet nga i ftohti.

Një dush në rreth njëzet gradë Celsius nxit lirimin e hormoneve të lumturisë: endorfinës. Kur lirohen, ato shkaktojnë një ndjenjë shumë të ndjeshme mirëqenieje në rast plogështie, humbjeje morale ose thjesht depresion.

Sigurisht, depresioni nuk mund të shërohet vetëm me ndihmën e dushit të ftohtë. Por ato janë një hap më shumë drejt shërimit dhe mirëqenies mendore.

Një burim i padiskutueshëm rinie

Rezulton se terapia me ujë të ftohtë ndihmon në rritjen e nivelit të glutationit në trup. Glutathione është në fakt një nga enzimat më të fuqishme antioksidante që gjendet natyrshëm në qelizat e trupit të njeriut. Ka shumë veti, duke përfshirë atë të ngadalësimit të plakjes.

Me pak fjalë, është vërtetuar shkencërisht se dushi me ujë të ftohtë mund të na ndihmojë të mbajmë rininë tonë sa më gjatë të jetë e mundur!

Dushi i ftohtë përmirëson sistemin tuaj limfatik

Sistemi juaj limfatik kujdeset për asgjësimin e produkteve të mbeturinave në trupin tuaj dhe ndihmon në mbrojtjen tuaj nga sëmundjet. Nëse sistemi juaj limfatik është i bllokuar ose nuk funksionon siç duhet, kjo mund të rezultojë në ftohje të shpeshta, infeksione dhe dhimbje në kyçet tuaja.

Dushi i ftohtë sjell më shumë fleksibilitet në enët limfatike. Kjo është pjesërisht sepse muskujt tuaj tkurren kur futeni nën dush të ftohtë. Lëvizja e muskujve bën që lëngu limfatik të lëvizë. Kjo siguron që mbetjet në enët limfatike të pompohen jashtë.

E njëjta gjë në thelb ndodh kur ushtroni. Kjo rezulton në një sistem imunitar më të fortë dhe një trup më të shëndetshëm.

Rritja e vigjilencës

Hulumtimet tregojnë se një dush i ftohtë ose një banjë me akull rezulton në një rritje të rrahjeve të zemrës, presion më të lartë të gjakut dhe frymëmarrje më të shpejtë. Në të vërtetë, kur bëni një dush të ftohtë, muskujt tuaj shtrëngohen. Që shkakton shtrëngim vaskular. Kjo rrit presionin e gjakut dhe ‘presionin hidrostatik’, gjë që bën që zemra juaj të pompojë më shpejt dhe më shumë gjak të shkojë drejt muskujve tuaj.

Në këtë mënyrë, gjaku sjell substanca të ndryshme në vendet e duhura në trup. Mendoni për oksigjenin, vitaminat , mineralet, glukozën dhe acidet yndyrore. Në të njëjtën kohë, mbetjet hidhen. Dhe qarkullimi është gjithashtu i rëndësishëm për menaxhimin e lëngjeve, rritjen dhe sistemin imunitar fizik. Dhe e gjithë kjo mund të aktivizohet me një dush të ftohtë!

Përmirësoni sistemin e frymëmarrjes

Kur trupi ynë bie në kontakt me ujin e ftohtë, ai nuk është as gati dhe as shumë pranues. Pra, ne priremi të marrim frymë më intensivisht dhe më thellë. Trupi përpiqet të gjejë ngrohtësi falë frymëzimeve tona. Dhe frymëmarrjet e thella dërgojnë sasi të konsiderueshme oksigjeni në mushkëri dhe organe. Mushkëritë hapen sa më shumë që të lejojnë ajrin të hyjë dhe të bëhen gjithnjë e më efikase.

Rritni natyrshëm masën tuaj muskulore

Përfitimet e të ftohtit në muskuj nuk janë më për t’u provuar. Shumë atletë përdorin krioterapinë për t’u rikuperuar më lehtë pas një përpjekjeje intensive dhe/ose të gjatë. Disa prej tyre nuk hezitojnë të zhytin trupin e tyre në banja të mbushura me kuba akulli pas stërvitjes së tyre. Në të vërtetë, pas një stërvitje, mund të shfaqen dhimbje, si dhe dhimbje të tjera të muskujve që lidhen me lodhjen dhe sforcimin fizik.

Uji i ftohtë (dhe i ftohtë në përgjithësi) ndihmon në reduktimin e ënjtjes dhe ngadalësimin e prishjes së indeve të muskujve. Kjo ndihmon veçanërisht për të lehtësuar dhimbjet dhe dhimbjet e muskujve. Si i tillë, i ftohti gjithashtu ndihmon në optimizimin e rikuperimit pas sforcimit fizik. Atletët mund të përfitojnë gjithashtu nga stimulimi i sekrecioneve hormonale (serotonin, norepinefrinë), të cilat janë të dobishme për mirëqenien fizike dhe mendore. Muskujt janë më pak të dhimbshëm dhe shërohen më shpejt, duke lejuar stërvitje më intensive dhe të rregullta.

Kështu, dushi i ftohtë ndihmon në optimizimin e performancës sportive!

Rritni hormonet dhe testosteronin

Siç e kemi parë, dushi i ftohtë është në gjendje të stimulojë sekrecionet hormonale në sistemin e trurit. Por ato gjithashtu funksionojnë më gjerësisht, në të gjithë trupin. Uji i ftohtë stimulon aktivitetin e gjëndrave, veçanërisht ato përgjegjëse për sekretimin e testosteronit . Trupi prodhon më shumë spermë, e cila nga ana tjetër rrit pjellorinë mashkullore. Me dush të ftohtë, ju mund të nxisni një rritje të testosteronit, gjë që është shumë e rëndësishme. Testosteroni është përgjegjës për nxitjen e dëshirave dhe dëshirave në trupin e njeriut. Prandaj edhe libido është rritur në maksimum!

Një qetësues efektiv i dhimbjeve dhe përforcues imun

Kur lëndohemi, kemi refleksin të kalojmë lëndimin tonë nën ujë të ftohtë: kjo nuk është rastësisht! Uji i ftohtë ofron një efekt të fortë qetësues, i cili lehtëson çdo dhimbje. Sigurisht, ky është një akt “ndihma e parë” që lehtëson përkohësisht dhimbjen. Në rast dëmtimi serioz, është e rëndësishme të konsultoheni me një specialist ose të shkoni në urgjencë, në varësi të natyrës së dëmtimit. Megjithatë, për të luftuar kundër disa dhimbjeve kronike (dhimbje muskulore, artrit, inflamacion , etj.), dushi i ftohtë është i dobishëm. Ato ofrojnë një moment pushimi, ku dhimbja ulet ndjeshëm.

Duhet të dini gjithashtu se dushi i ftohtë është i dobishëm për sistemin imunitar. Kontakti me ujin e ftohtë stimulon funksionet e ndryshme të trupit, pjesë e të cilave është edhe sistemi imunitar. Gjithashtu nxit prodhimin e enzimave antioksidante, të cilat mundësojnë eliminimin më të mirë të mbetjeve nga trupi. Dhe është gjithashtu e dobishme për metabolizmin!

Zbukuroni lëkurën dhe flokët tuaj

Përveç suplementeve dietike dhe vajrave të tjerë si vaji i kokosit , vaji i arganit ose spirulina për të përmirësuar bukurinë e flokëve tuaj, mund të përdorni edhe dush të ftohtë për t’u kujdesur për pamjen e tyre. Në të vërtetë, uji i ftohtë i sjell njëfarë bukurie lëkurës, por edhe flokëve. Përfitimet janë domethënëse.

Uji i ftohtë ndihmon në hidratimin e lëkurës dhe lufton flokët e thatë. Në të kundërt, dushi i nxehtë dëmton flokët dhe shpesh i bën ato të brishtë dhe më të shurdhër. Poret e lëkurës hapen në kontakt me ujin e ftohtë, duke lejuar një pastrim të plotë dhe të thellë. Në kontakt me ujin e nxehtë, poret mbyllen dhe na pengojnë të lahemi siç duhet. Përveç kësaj, me dushe të ftohta, flokët marrin frymë dhe rigjallërohet… Kjo ndihmon në parandalimin e rënies së flokëve , por edhe shfaqjen e zbokthit të shëmtuar.

Mirë për planetin

Për ne njerëzit, përfitimet e dushit të ftohtë janë të shumëfishta, siç e kemi parë deri tani. Por dushi i ftohtë është gjithashtu i mirë për planetin. Pra, po, është mirë të bësh një banjë. Dhe herë pas here, ne mund të gjejmë kohë për t’u çlodhur nën një rrjedhë uji të nxehtë. Megjithatë, nuk duhet të harrojmë se uji është një mall i çmuar, të cilin duhet ta ruajmë. Secili prej nesh duhet të përpiqet të reduktojë konsumin e ujit: çdo pikë është e çmuar!

Të bësh banjë do të thotë të përdorësh dyfishin e ujit që zakonisht nevojitet për të bërë dush. Dhe një dush i ftohtë zakonisht është shumë më i shpejtë se një dush i nxehtë. Është e vërtetë që ne rrallë duam të qëndrojmë nën një rrjedhë uji të ftohtë. Përveç kësaj, me një dush të ftohtë, nuk ka nevojë të përdorni sistemin e ngrohjes së shtëpisë. Kjo mund të kursejë ujë dhe energji. Gjithçka duke u kujdesur vërtet për veten!

Promovoni disiplinën

Nuk është e lehtë të bësh dush të ftohtë çdo ditë… veçanërisht në dimër. Të bësh diçka të drejtë në fillim të ditës që e shikon çdo ditë kërkon shumë forcë mendore. Pra, keni nevojë për pak disiplinë për ta bërë këtë pjesë të rregullt të rutinës suaj të mëngjesit.

Marrja e zakonit për të bërë dush të ftohtë çdo ditë do të rrisë disiplinën tuaj. Pastaj, ju mund ta përdorni këtë superfuqi mendore në të gjitha llojet e fushave të tjera të jetës suaj që kërkojnë vullnetin dhe disiplinën tuaj (pothuajse gjithçka që ia vlen).