Për flokë të shëndetshëm – e verdhë veze, por jo siç e keni ditur

Është shumë e rëndësishme të dish ҫfarë e shkakton problemin e rënies së flokëve, megjithatë me maska natyrale mund ta trajtosh gjithmonë, sidomos me të verdhë veze.

Problemet e flokëve dhe sidomos rënia e tyre është një problem që mund ta ndeshin të gjithë, pavarësisht nga mosha.

Mund të jenë një sërë faktorësh që numërohen si shkaktarë të rënies: gjenetika, stresi, faktorë të mjedisit, depresioni, shtatzënia, kequshqyerja etj.

Është një problem kritik, kështu që duhet trajtuar në kohë, sepse më vonë mund të sjellë pasoja më të mëdha.

Opsione të tilla si medikamente mjekësore mund ta përmirësojnë rënien për një periudhë të shkurtër, por nuk të garantojnë problemin e përhershëm, ndaj trajtimi në shtëpi është gjithmonë funksional.

E verdhë veze dhe çaj të gjelbër

Vezët, siç dihet, janë të pasura me proteina të cilat ndihmojnë në forcimin e rrënjës së flokëve. Por janë gjithashtu edhe të pasura me vitamina: A kundër zbokthit, B që ndihmon flokut me oksigjen, Vitamina D stimulon rritjen e flokut, ndërsa E përmirëson qarkullimin e gjakut.