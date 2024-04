Pavarësisht Covid-it, jetëgjatësia në mbarë botën u rrit me 6.2 vjet

Jetëgjatësia për të rriturit në mbarë botën u rrit me 6.2 vjet nga 1990 dhe 2021, pavarësisht nga një rënie e vërejtur e lidhur me pandeminë e koronavirusit midis 2019 dhe 2021, sipas një studimi të ri të publikuar në revistën Lance.

Rritja e përgjithshme e jetëgjatësisë në mbarë botën gjatë dy dekadave të fundit u ndihmua nga disa faktorë, duke përfshirë një rënie të vdekjeve nga infeksionet intestinale si diarrea, zbuloi një ekip hulumtues i udhëhequr nga Simon Hay i Institutit Amerikan për Metrikën dhe Vlerësimin e Shëndetit, i cili punon në Universitetin e Uashingtonit. Faktorët kryesorë që kontribuojnë në jetëgjatësinë më të gjatë janë ulja e vdekshmërisë nga goditjet në tru dhe sëmundjet kardiovaskulare.

Gjithashtu për shkak të pandemisë së koronavirusit nga viti 2019 në 2021, u vu re një shkurtim i jetëgjatësisë. Megjithatë, ekspertët e IHME raportuan disa vite më parë se me fillimin e pandemisë së koronavirusit (midis 2019 dhe 2021), jetëgjatësia në mbarë botën ra me 1.6 vjet për shkak të numrit të madh të vdekjeve të lidhura me Covid-in.

Por në varësi të rajonit, kjo prirje ndryshonte shumë. Kështu, në periudhën e përmendur, jetëgjatësia në Azinë Juglindore, Azinë Lindore dhe Oqeani është ulur me vetëm 0.4 vjet, që është rënia totale më e vogël. Por shkencëtarët zbuluan se ndërkohë, midis 2019 dhe 2021, jetëgjatësia në Karaibe dhe Amerikën Latine ra me 3.6 vjet.