Pasi të lexoni këtë, do mendoheni dy herë përpara se të kërkoni akull në avion

Ju mund të tundoheni të porosisni një koktej ose një pije të gazuar në momentin që uleni në fluturimin tuaj të ardhshëm. Dhe kjo është në rregull, ka shumë opsione të shkëlqyera në dispozicion.

Sidoqoftë, ekziston një pjesë e pijeve që porosisni për të cilën mund të dëshironi të mendoni dy herë ndërsa po kaloni me pengesa në ajër në lartësinë 30,000 këmbë: akulli juaj.

Ndërsa aeroplanët rrallë kanë makina akulli në bord, ata e marrin akullin e tyre nga shërbimet e palëve të treta. Dhe, sipas një studimi të rishikuar nga kolegët e vitit 2017 të botuar në Annals of Microbiology, akulli është, fare troç, pak bruto.

Studiuesit morën mostra nga 60 kube akulli nga objektet shtëpiake dhe industriale, të cilat përmbanin më shumë se 50 lloje të ndryshme bakteresh. Studiuesit shtuan:

Një përqindje e qëndrueshme e mikroorganizmave të identifikuar nga akulli janë agjentë të njohur të infeksioneve njerëzore dhe prania e tyre tregon një ndotje mjedisore. Kjo do të thotë, kubet ka të ngjarë të mbledhin gjërat e ndotura diku gjatë rrugës nga fabrika e akullit te filxhani juaj, gjë që na çon në pikën tonë të ardhshme, tabakatë e akullit në aeroplanë ka të ngjarë të neveriten. Mos merrni akull në pije, mos pini kafe, çaj ose ujë të nxehtë në avion dhe mos prekni asgjë në tualet me lëkurën tuaj të zhveshur. Akulli futet në një tabaka me lugë dhe tabakatë nuk pastrohen shumë shpesh. Çdo sipërfaqe në aeroplan preket nga qindra njerëz çdo ditë dhe jo shpesh dezinfektohet. Nuk kemi mundësi të lajmë duart fare gjatë shërbimit të pijeve.

Sipas Montalvo, si kufizimet kohore ashtu edhe mungesa e fuqisë punëtore kanë kontribuar në mungesën e pastërtisë së aeroplanit. Në fakt, Montalvo deklaroi se ekuipazhi i saj shpesh ka më pak se pesë minuta për të pastruar dhe inspektuar aeroplanët. Ajo madje është ngarkuar të pastrojë një aeroplan të tërë vetë. “Ne kemi nevojë për kohë dhe më shumë njerëz,” shtoi Montalvo. Një studim i rishikuar i vitit 2019 nga tregoi se uji i pijshëm në 11 linja ajrore kryesore dhe 12 rajonale është ndoshta i pasigurt për konsum njerëzor.

Për studimin, studiuesit i dhanë secilës linjë ajrore një “Vlerësimin e shëndetit të ujit” bazuar në 10 kritere, me 5 si vlerësimin më të lartë dhe 0 si më të ulëtin. Një rezultat prej 3 ose më mirë tregoi se uji në bord i një linje ajrore ishte relativisht i sigurt.

Përparimi im nga kërkimi ishte të mos pija kafe dhe çaj. As unë nuk i laj duart. Unë kam peceta që i përdor, pasi ata besojnë se uji në banjat e aeroplanit është shumë i ndotur për të bërë ndonjë të mirë.

Sidoqoftë, nëse thjesht nuk mund të qëndroni pa akull për një fluturim të vetëm, ekziston një mënyrë për ta shmangur këtë, porosisni një koktej të fortë ose të paktën një pije të gazuar. Siç konkluduan studiuesit e akullit, ekziston një ulje e vazhdueshme e rrezikut bakterial për shkak të alkoolit, CO2, pH dhe përbërësve antibakterialë të vodkës.