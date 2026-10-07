Parashikimi i horoskopit 8 tetor, ja çfarë kanë rezervuar yjet për ju sot

Dashi
Do ëndërroni me shume nga sa duhet sot ju te dashuruarit dhe ka rrezik qe gjerat t’iu dalin jashtë kontrollit. Mundohuni te riktheheni me këmbë ne toke. Beqaret do takojnë dike papritur dhe do bien koke e këmbë ne dashuri. As vete nuk e kishin menduar ndonjëherë se gjithçka mund te ndodhte kështu. Me financat do tregoheni te kujdesshëm dhe nuk do keni aspak probleme.
Demi
Dielli do e ngrohe tej mase sot jetën tuaj ne çift. Me ne fund do arrini t’i zgjidhni me qetësi edhe disa mosmarrëveshje te vogla qe keni pasur dikur. Beqaret nuk duhet te presin te takojnë një person perfekt sepse te tilla nuk ka. Ne planin financiar gjithçka do ece ashtu si duhet. Nuk do keni as vështirësi për te kryer ndonjë shpenzim pak me tepër sesa zakonisht.
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Binjaket
Mos e provokoni kot me kot partnerin tuaj sot sepse ai nuk do jete ne humor dhe mund te lindin probleme serioze. Beqaret do futen ne një etape tyre ne jetën e tyre dhe gjithçka do ju ece për mrekulli. Ëndrrat ka mundësi t’iu bëhen realitet. Financat nuk do jene aq te mira sa duhet, prandaj nuk këshillohet te kryeni investime. Prisni edhe pak sa situata te ndryshoje.
Gaforrja
Dite pozitive dhe e thjeshte kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Beni atë qe do ndieni pa menduar aspak se çfarë do vije me pas. Edhe beqaret duhet te bëjnë te njëjtën gjë sepse jeta është e shkurtër dhe me vone do pendohen qe nuk e kane shfrytëzuar sa duhet. Buxheti fatmirësisht do ketë disa përmirësime fale përmbylljes me sukses te disa projekteve.
Luani
Dite fantastike dhe e mbushur me çmenduri kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Asnjëherë nuk e kishit imagjinuar se mund te bënit gjera te tilla. Beqaret ka rrezik te fillojnë histori dashurie qe nuk do i çojnë askund. Ne planin financiar duhet te kërkoni sa me pare ndihme dhe t’i rregulloni problemet qe kane kohe qe ju kane dale.
Virgjeresha
Dite mjaft harmonike dhe e mbushur me surpriza te njëpasnjëshme kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Duhet te shfrytëzoni çdo sekonde deri ne maksimum. Beqaret do realizojnë disa takime vendimtare te cilat jo vetëm do ju ndryshojnë te ardhmen, por mund t’i çojnë edhe ne një shtet tjetër. Për financat mos u shqetësoni. Gjendja e tyre do jete e shkëlqyer.
Peshorja
Te dashuruarit do kalojnë sfida te vështira dhe stuhi te mëdha. Shpesh do ndihen keq, por do e kuptojnë se gjitha ka ndodhur për fajin e vet. Beqaret do kenë vetëm disa flirtime me disa persona dhe asgjë me shume sesa kaq. Nuk ka ardhur ende dita e tyre e lumturisë. Financat nuk do jene te këqija, por nëse vazhdoni te shpenzoni edhe sot kuturu, situata mund te dale jashtë kontrollit.
Akrepi
Një pjese e dëshirave do ju plotësohen sot juve qe jeni ne një lidhje, ndërkohë qe për te tjerat duhet te bëni pak durim. Rëndësi ka qe dita do jete e kënaqshme. Beqaret mund te realizojnë takime, por nuk do ndihen ende gati për te hedhur hapa. Financat me ne fund, pas gjithë atyre përpjekjeve do i konsolidoni. Do jeni te qete dhe do e kuptoni se keni bere çmenduri te pafalshme.
Shigjetari
Lidhja juaj është shume e forte dhe askush nuk do mundet ta prishe atë. Ju te dy merreni vesh edhe vetëm me gjeste dhe shikime. Kujdes vetëm nga zilia e disa personave qe ju rrethojnë. Beqaret duhet te tregohen te sinqerte me personat qe do takojnë sepse po i gënjyen nuk kane për te fituar asgjë. Përmirësime financiare nuk do ketë, por as përkeqësime nuk priten sot.
Bricjapi
Dite mjaft e animuar kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Duke filluar qe ne orët e mesditës e deri ne mbrëmje do përjetoni emocione te pafundme. Beqaret do jene sensuale dhe do bëjnë për vete cilindo person qe do pëlqejnë. Gjithçka do jete me ndryshe për ta qe sot e tutje. Për financat përkujdesuni çdo çast dhe do e shihni qe gjerat do rrjedhin si duhet.
Ujori
Dite shume e zakonshme kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Beni thjesht atë qe do ju duket me e logjikshmja pa menduar për asgjë tjetër. Beqaret do bëjnë mire te mos nxitohen sepse ne rast te kundërt situata mund t’iu dale jashtë kontrollit. Gjendja e financave do stabilizohet fale edhe ndihmës qe do ju ofrojnë disa familjare. Do jeni me te qete ne mbrëmje.
Peshqit
Çdo gjë do ece me mire sot ne jetën tuaj ne çift. Do i keni te qarta mendimet dhe do bëni atë qe është me e mira për te dy. Beqaret nuk duhet te kërkojnë gjera te pamundura sepse mund te përballen me zhgënjime dhe do vuajnë se tepërmi me vone. Gjendja e financave do ndryshoje si me magji. Mund te fitoni ndonjë lotari ose do merrni një shpërblim ne pune.