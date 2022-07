Parandalimi i djersitjes pasi të keni bërë dush është i lehtë, ja si të veproni

Temperaturat e larta kërkojnë të bëni disa herë dush në ditë, mirëpo shumica bëhen nervozë për shkak të faktit që sapo të dalin nga dushi djersiten.

Gjithashtu, pak njerëz i dinë veprimet të cilat janë të nevojshme që të pengoni këtë gjë.

“Në muajt e verës shohim shumë njerëz me djersitje problematike dhe të madhe. Ndonjëherë kjo është e lidhur me temperaturën e ngritur të trupit për shkak të ushtrimeve apo ambientit të nxehtë, por mund të jetë edhe për shkak të gjendjeve të tjera”, thotë dermatologia Gulati, transmeton Telegrafi.

Këtu janë disa truke që duhet të përdorni për të shmangur djersitjen menjëherë pas dushit:

Para dushit

Nëse keni ushtruar ose keni ardhur nga një shëtitje, mos shkoni menjëherë në banjë për të bërë dush. Nëse e bëni këtë, e bllokoni vetë trupin tuaj, nuk i jepni kohën që duhet të ftohet. Ekspertët rekomandojnë të prisni të paktën 30 minuta pas stërvitjes përpara se të bëni dush. Gjithashtu, sigurohuni që lëkura juaj të jetë plotësisht e thatë përpara se të bëni dush.

Gjatë dushit

Temperaturat ekstreme të ujit ndikojnë gjithashtu në djersitjen tuaj më pas. Dushi me ujë të nxehtë do ta bëjë trupin tuaj më të ngrohtë, dhe dushi me ujë të ftohtë gjithashtu mund të jetë një ide e keqe. Uji i ftohtë e mashtron trupin që të mendojë se është i ftohtë dhe nuk aktivizon mekanizmin tonë ftohës – djersën.

“Dushet e ftohta janë një strategji e mirë për të ndihmuar me problemin e djersitjes në mot të nxehtë”, thotë dermatologia, e cila rekomandon dushin me ujë të vakët.

Fundi i dushit

Deri në fund të dushit, ulni gradualisht nxehtësinë për të ftohur trupin. Zvogëlimi i ngadalshëm i nxehtësisë në intervale prej 10 sekondash do të ndihmojë në uljen e temperaturës së trupit tuaj. Derdhni ujë më të freskët nëpër flokët tuaj për të ftohur edhe kokën.

Pasi të keni bërë dush

Përdorimi i fuqishëm me peshqir shkakton fërkime dhe ngrohtësi më të madhe, gjë që përkeqëson djersitjen.

“Sugjeroj prekje të lehtë të lëkurës me peshqir në mënyrë që të thahet apo rroba banjosh në mënyrë që të pengohet çfarëdo fërkimi”, thotë dermatologia.