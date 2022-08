Para se të ndodhë tradhtia çdo martesë kalon në këto faza

Shumë prej nesh, pasi zbulojnë se bashkëshorti ynë ka qenë i pabesë, kalojnë orë të tëra duke mbajtur kokën në duar, duke menduar: “Pse? Pse?”Shumë prej tyre janë të njohur me studiuesin John Gottman, Ph.D., laboratori i martesës së të cilit na solli “Katër kalorës” dhe “Shtatë parimet për funksionimin e martesës”.

Më në fund, Gottman, në partneritet me dy studiues të tjerë, ka peshuar në temën pse njerëzit kanë afera.Sipas Gottman et. al., zhvillimi i një situate afere ndjek një sekuencë të parashikueshme, të cilën ata e quajnë Kaskada Gottman-Rusbult-Glass.

MosvëmendjaNë kërkimin e tij të mëparshëm, Gottman zbuloi se vazhdimisht në martesë, partnerët bëjnë kërkesa verbale dhe joverbale për vëmendje dhe mbështetje. Ai i quan këto “oferta”.

Një “ofertë” do të ishte, për shembull, kur një person vjen në shtëpi dhe dëshiron të diskutojë diçka që ka ndodhur atë ditë, ose një kërkesë për ndihmë me punët e shtëpisë, ose një lëvizje joverbale drejt seksit.Gottman zbuloi se një përbërës kyç i një martese të lumtur është që partnerët të kthehen nga ofertat e njëri-tjetrit dhe t’u përgjigjen atyre pozitivisht, në vend që të largohen me një përgjigje negative.

“Gjendja përthithëse negative”.Në këtë fazë, partneri ofertues mësohet të refuzohet dhe të largohet prej tij. Ata mund t’i fshehin ndjenjat e tyre për të ruajtur paqen, por ndihen të lënduar, të trishtuar, të zemëruar dhe të zemëruar.

Këto ndjenja bëhen gjithnjë e më keq sa herë që personi ndihet i larguar përsëri. Për më tepër, ata kërkojnë vëmendje gjithnjë e më pak pasi parashikojnë të refuzohen gjithnjë e më shumë.Erozioni i besimit.

Tani partneri nuk i beson më bashkëshortit që të kujdeset për plotësimin e nevojave të tyre. Sa më negativ të ndihet personi, aq më shumë ai ose ajo minimizon të mirat e bashkëshortit që injoron dhe ndalet në cilësitë negative.

Më pas, bashkëshorti fillon të flasë negativisht për bashkëshortin që injoron gjatë gjithë kohës — me veten ose, më keq, me njerëzit e tjerë.“Marrëdhënia Denigruese”.

Tani partneri tradhtar pushon së mbështeturi te bashkëshorti për të plotësuar nevojat e tij. Ata besojnë se nuk mund të mbështeten më tek ky bashkëshort.Ata po idealizojnë mendimin për një marrëdhënie më të mirë dhe po denigrojnë atë që kanë në mendje. Në vend që të mendojnë mendime të mira për marrëdhënien, mendimi i tyre është kundër marrëdhënies. “Ndoshta do të ishim më mirë të ndaheshim.”

Tani, kjo është një “marrëdhënie denigruese”, ku personi kërkon mënyra alternative për të plotësuar nevojat për shoqëri dhe seks.Kufiri kalohet.

Për shkak se ky partner e ka hequr bashkëshortin e tij si një mënyrë për të plotësuar nevojat dhe po shikon te njerëzit e tjerë, do të ndodhë një moment i pambrojtur dhe një palë e tretë do ta marrë parasysh. Më pas përfundimisht do të kalohet një kufi dhe tradhtia ndodh.