Nuk ha kurrë ëmbëlsira? 8 mite rreth diabetit që s’duhet t’i besoni më

Dibaeti, kjo sëmundje kaq e përhapur është një çrregullim kronik ku pankreasi nuk prodhon mjaftueshëm insulinë dhe si rrjedhojë shkakton probleme të tjera serioze me shëndetin, nëse nuk mbahet nën kontroll.

Dieta për të mbajtur nën kontroll diabetin e tipit 2 nuk ka përse të jetë rigoroze, strikte apo e mërzitshme. Nëse ju duket kështu, kjo tregon se u besoni miteve që ekzistojnë rreth tij. Të mësosh të vërtetën rreth ditës ideale të diabetit, është hapi i parë i planit më efektiv. Por jo çdo gjë që dëgjojmë të thuhet rreth saj, është e vërtetë. Ja cilat janë disa nga mitet, të cilat deri më sot i kemi besuar të gjithë.

1. Diabeti shkaktohet nga konsumimi i sheqerit

Sheqeri vetë nuk shkakton diabet në mënyrë direkte. Sigurisht që nëse e kaloni masën do të keni probleme me mbipeshën dhe obezitetin, që janë dy faktorë riskozë për diabetin e tipit 2. Ky është një mit shumë i përhapur dhe është e kuptueshme- sepse niveli i rritur i sheqerit në gjak luan rol thelbësor. Vetë sheqeri, nuk është shkaktar i sëmundjes.

2. Dieta e duhur e diabetikëve është shumë e limituar.

Kjo nuk është aspak e vërtetë. Ju mund të konsumoni gjithçka, e vetmja gjë për të cilën duhet të jeni të vëmendshëm, është sasia që do të merrni. Të keni diabetin e tipit 2, nuk do të thotë të hiqni dorë nga ushqimet që doni. Thjesht duhet t’i merrni ato në masën e duhur dhe t’i kombinoni në mënyrë të shëndetshme.

3. S’do të mund të ha kurrë ëmbëlsira.

Sigurisht që mundeni. Në momentin që ju do të familjarizoheni me dietën tuaj, për të mbajtur nën kontroll diabetin, do ta shihni që një ëmbëlsirë më shumë nuk do të përbëjë asnjë lloj rreziku për shëndetin tuaj. Mjekët rekomandojnë ngrënien e porcioneve të vogla ose ngrënien e ëmbëlsirave në raste speciale.

4. Mund të ha vetëm ushqime për diabetikët

Nuk ka asnjë ushqim special për diabetikët, mos ia thoni më vetes këtë. Dieta ideale e diabetit është gjithashtu dieta më e shëndetshme për të gjithë, që përfshin proteinat, frutat dhe perimet. Ndryshimi i vetëm është masa!

5. Nëse tregoheni strikt me dietën, diabeti do të zhduket.

Një dietë e shëndetshme ushqimore nuk e shëron diabetin, thjesht e mban atë nën kontroll. Nëse ju keni diabetin e tipit 2, insulina që prodhon trupi juaj, nuk funksionon siç duhet për të zhvendosur glukozën që merrni nga ushqimet në qelizat tuaja, ku do të përdoret për energji. Kjo shkakton rritjen e sheqerit në gjak dhe një dietë e shëndetshme nuk mundet ta shërojë përfundimisht atë, por e sigurt është që do të mund ta mbani nën kontroll dhe do të shmangni përfundimisht komplikimet.

6. Frutat janë të shëndetshme, mund të konsumojë sa të dua.

Frutat përmbajnë karbohidrate, kështu që ju duhet t’i llogarisni ato me kujdes. Frutat janë burim i mirë vitaminash, mineralesh dhe fibrash, element të cilët duhet patjetër të jenë në dietën tuaj. Por nese do t’i konsumoni pa kriter, rreziku që situata t’ju dalë jashtë kontrollit, është më i madh.

7. Përderisa mbaj ilaçe, pse duhet të mbaj dietë?

Këtu gabojnë të gjithë. Mendimi se ilaçi është gjithçka duhet për të mbajtur diabetin nën kontroll bën që shumë njerëz të abuzojnë me dietën ushqimore dhe dihet në fund rezultati. Për të shmangur çdo lloj komplikimi duhet patjetër që në stilin tuaj të jetesës të jetë një ushqim i shëndetshëm dhe aktivitet fizik i vazhdueshëm. Nëse nuk i bëni këto, sheqeri në gjak do të vazhdojë të rritet, pavarësisht dozës së ilaçeve që merrni zakonisht.

8. Obeziteti shkakton gjithnjë diabet

Obeziteti rrit shanset për diabet, por jo domosdoshmërisht të çon drejt kësaj sëmundjeje.