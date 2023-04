Një vrimë e re e zezë shfaqet në Univers, shtangen shkencëtarët

Shkencëtarët nga Universiteti i Yale kanë zbuluar një vrimë të zezë supermasive që largohet nga galaktika e saj me shpejtësi rreth 4 milionë milje në orë.

Duke analizuar imazhet nga Teleskopi Hapësinor Hubble i NASA-s , studiuesit zbuluan një rrip të pazakontë, shumë të hollë, pothuajse te yjet e rinj.

Pas vëzhgimeve me spektrometrin e imazhit me rezolucion të ulët të Observatorit Keck dhe spektrografin me infra të kuqe, ata arritën në përfundimin se po shihnin pasojat e një vrime të zezë fluturuese. Gjetjet janë publikuar në The Astrophysical Journal Letters.

“Ne kurrë nuk kemi parë diçka të tillë në univers.”

Vrima e zezë ka lënë pas një gjurmë të paprecedentë të yjeve të porsalindur 200,000 vite dritë të gjatë.

“Ne mendojmë se po shohim një valë prapa vrimës së zezë, ku gazi ftohet dhe është në gjendje të formojë yje. Pra, ne shohim formimin e yjeve që ndjekin vrimën e zezë”, thotë profesori i Astronomisë dhe Fizikës në Universitetin e Yale dhe autori kryesor i studimit, Peter Van Dokkum.

“Ne kurrë nuk kemi parë diçka të tillë askund në univers,” shton ai.

Bilardo galaktike

Një shpjegim i mundshëm për largimin e vrimës së zezë nga galaktika e saj mëmë përfshin bashkimin e dy galaktikave që të dyja përmbajnë një vrimë të zezë supermasive në thelbin e tyre.

Ndërsa vrimat e zeza rrotullohen rreth njëra-tjetrës në qendër të galaktikës së sapobashkuar, një vrimë e tretë e zezë supermasive krijohet brenda një galaktike tjetër dhe ndërveprimi midis të treve krijon shpejtësi të mjaftueshme për të larguar një nga tre vrimat e zeza. Si një bilardo galaktik midis tre vrimave të zeza masive.

Studiuesit kërkojnë të bëjnë vëzhgime me teleskopin hapësinor James Ëebb dhe Observatorin me rreze X Chandra për të konfirmuar nëse zbulimi i tyre është në fakt një vrimë e zezë e arratisur.