Një teknikë 350-vjeçare funksionon gjithmonë: Një mënyrë e thjeshtë për të bindur këdo që të ndryshojë mendje

Kur përballeni me një bashkëbisedues kokëfortë, i cili i përmbahet fort pikëpamjeve të tij, është shumë e vështirë ta bëni atë të ndryshojë mendje.

Ndonjëherë është e lehtë të bindësh të tjerët se e kanë gabim, sepse mendimi i tyre nuk është i bazuar mirë.

Por, gjithashtu, ka njerëz që janë “arra të forta”, që nuk do të ndryshojnë mendim edhe kur t’i prezantoni me argumente.

Filozofi, matematikani dhe fizikani francez, Blaise Pascal, gati 350 vjet më parë doli me metodën më efektive për të inkurajuar bashkëbiseduesin të ndryshojë mendje. Psikologët e sotëm e mbështesin këtë metodë dhe e konsiderojnë atë shumë efektive, shkruan albeu.com.

Pascal sugjeroi që përpara se të thoni hapur se nuk jeni dakord me dikë, së pari duhet të vini në dukje se ai ka të drejtë.

-Është e rëndësishme të kuptohet se nga cili kënd e shikon një person tjetër të njëjtën pyetje ose problem. Nëse i shikoni gjërat nga këndvështrimi i tij, atëherë sigurisht që ai ka të drejtë. Ai do të jetë i kënaqur që ju e pranuat, sepse askujt nuk i pëlqen të bëjë gabime”, shpjegojnë ekspertët.

Psikologët e mbështesin këtë taktikë të Paskalit, duke e konsideruar atë shumë të mençur dhe qetësuese. Kjo do ta qetësojë personin dhe do ta bëjë të pamundur refuzimin me kokëfortësi të çdo argumenti. Sepse nëse menjëherë filloni ta bindni se e ka gabim, atëherë reagimi i parë do të jetë: “Nuk dua të të dëgjoj!”.

Në vend të kësaj, thuaji asaj: “Jam dakord, komentet tuaja janë shumë racionale dhe të vlefshme”.

Pascal këshillon që nëse duam ta bëjmë një person të ndryshojë mendje, duhet ta bëjmë atë të mendojë se si arriti në një përfundim të tillë.

Psikologët theksojnë se zakonisht është më e lehtë të bindësh njerëzit me ndihmën e argumenteve që ata kanë nxjerrë, sesa duke imponuar mendimet e të tjerëve.

Kur i paraqesim gjërat nga një kënd tjetër, vetë personi do të pranojë se nuk i ka marrë parasysh të gjitha aspektet e çështjes dhe do të mendojë për to. Në këtë mënyrë, ne do të arrijmë që askush të mos ofendohet dhe mendimi juaj ka një shans të lartë për t’u bërë i zakonshëm. /albeu.com/