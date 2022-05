Një shenjë që tregon se nuk jeni të dashuruar: Çfarë tregon për ju mënyra se si e mbani telefonin?

E mbani telefonin me njërën dorë, me të dyja apo i prekni mesazhet me gishtin e madh?

Telefonat janë padyshim pajisjet që përdorim më së shumti dhe secili prej nesh ka mënyrën e vet për të shkruar mesazhe.

Sigurisht, kjo varet edhe nga madhësia e modelit tuaj dhe lloji i telefonit.

Megjithatë, ekziston një test personaliteti që zbulon se çfarë thotë mënyra se si e mbani telefonin për ju si person dhe në bazë të tij i klasifikon njerëzit në 4 kategori, shkruan albeu.com.

Mendoni për zakonet tuaja kur bëhet fjalë për përdorimin e kësaj pajisjeje elektronike dhe zbuloni se si është karakteri juaj.

1. Në njërën dorë

Njerëzit që mbajnë telefonin në njërën dorë dhe përdorin vetëm gishtin e madh për të shkruar mesazhe, janë të sigurt dhe pothuajse të kënaqur dhe të lirë. Ata lehtë pranojnë dhe kapërcejnë të gjitha problemet dhe pengesat në jetë. Ata nuk ankohen kurrë. Ata janë gati të gjenden në situata jashtë kontrollit të tyre, për të arritur qëllimin e imagjinuar.

Ata janë të mirë në sferën e biznesit, por jo emocionalë. Domethënë, ata janë të kujdesshëm dhe me takt në raport me një partner të mundshëm. Ata shpesh perceptohen si emocionalisht të padisponueshëm dhe të papërfshirë.

2. Të dyja duart, gishti i madh në ekran

Ata janë pragmatikë, intuitivë dhe të mençur.

Ata do të preferonin të fitonin më pak para në mënyrë të sigurt dhe të sigurt se sa të përqëndroheshin në më shumë para që kanë një shans për të humbur.

Ata janë empatikë dhe duan të kujdesen për të tjerët. Është e vështirë t’i mashtrosh, sepse ata ndjekin mirë atë që ndodh rreth tyre dhe janë të mirë në “leximin” e njerëzve.

Kjo është arsyeja pse ata janë shumë të suksesshëm emocionalisht sepse dinë të gjejnë një partner adekuat. Përsëri, ata priren të vrapojnë, kështu që shpesh shpenzojnë kohë për dikë që nuk i meriton.

3. Gishti lart në telefon

Ata janë analitikë dhe arrijnë në një zgjidhje shpejt kur përballen me një sfidë. Mbijetesa është motoja e jetës. Edhe pse nuk u pëlqen ndryshimi, do të gjejnë një mënyrë për t’u përshtatur.

Ata janë energjikë dhe duan të shoqërohen dhe të argëtohen. Ata mund të jenë të shoqërueshëm, por nuk janë veçanërisht të dashur dhe të suksesshëm në dashuri. Ata duhet të punojnë shumë për të marrë atë që duan.

4. Gishti tregues në ekran

Ata kanë një imagjinatë të gjallë dhe ide unike. Kreativiteti është pika e tyre e fortë dhe nëse ua lejon puna, shkëlqejnë në ambientin e punës. Ekstroversioni është emri i tyre i dytë, por u pëlqen të dalin në pension për të rimbushur bateritë e tyre.

Ata janë të turpshëm në dashuri dhe kryesisht presin që dikush tjetër të bëjë lëvizjen e parë. Nuk do të thotë se nuk janë të interesuar, thjesht kanë frikë. Kur dikush zbulon natyrën e tij, ai mbetet plotësisht i magjepsur dhe përgjithmonë i dashuruar. /albeu.com/