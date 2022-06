Një mënyrë e shkëlqyer për të forcuar trupin tuaj: Ja pse është mirë të hani një mollë para se të shkoni në shtrat

Para se të shkoni në shtrat, rekomandohet të hani një mollë, sepse përveçse është e lehtë për t’u tretur, ajo është e mbushur me vitamina dhe forcon trupin gjatë vapës së madhe. Mollët janë lehtësisht të disponueshme dhe janë ndër frutat më të lira që do t’ju ndihmojnë të freskoni trupin, por edhe të shmangni konsumimin e ushqimeve të rënda para se të bini në gjumë, ndërsa në të njëjtën kohë do të ndiheni të ngopur. /albeu.com/