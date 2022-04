Nga uji i trëndafilit te masazhi, pasi të kaloni të 30-at duhet të praktikoni patjetër këto metoda për sytë

Nëse sytë tuaj janë të kuq, të thatë, të gërvishtur ose të irrituar, ata kanë më pak gjasa të kenë një shkëlqim natyral. Kjo është arsyeja pse kujdesi i duhur për sytë tuaj është thelbësor nëse doni t’i mbani ata të duken të shndritshëm dhe të shëndetshëm.

Nuk është vetëm pjesa e brendshme e syve tuaj ajo që ka rëndësi. Lëkura rreth syve është gjithashtu e rëndësishme. Nëse keni rrathë të errët poshtë syve ose lëkurë të fryrë dhe të fryrë, sytë tuaj ka të ngjarë të duken të lodhur, më të vegjël dhe më pak të shëndetshëm.

Këtu janë 13 mënyra të thjeshta dhe për t’ju ndihmuar që sytë tuaj të duken sa më të shndritshëm dhe të shëndetshëm.

1.Vendosni qeskat e çajit jeshil në qepallat tuaja

Nëse sytë tuaj janë të fryrë, të fryrë ose të irrituar, vendosja e qeseve të çajit jeshil në qepallat tuaja mund të ndihmojë në uljen e ënjtjes dhe lehtësimin e shqetësimit.

Sipas një studimi të vitit 2011, polifenoli që është veçanërisht i fuqishëm në çajin jeshil, i njohur si epigallocatechin gallate (EGCG), ka efekte anti-inflamatore dhe antioksiduese në qelizat e kornesë.

Mënyra më e mirë për të përdorur çajin jeshil për sytë tuaj është që fillimisht të zhyteni qeset e çajit në pak ujë. Më pas, lërini qeset e çajit të ftohen plotësisht – ose edhe më mirë, vendosini në frigorifer për rreth 15 minuta. Pasi qeskat e çajit të jenë ftohur, shtrihuni, mbyllni sytë dhe vendosini në qepallat tuaja për 10 minuta.

2.Shtoni marrjen e acideve yndyrore omega

Sipas një rishikimi të studimeve, suplementet e acideve yndyrore omega-3 dhe omega-6 janë efektive për trajtimin e sindromës së syrit të thatë.

Për t’i mbajtur sytë të hidratuar dhe të shëndetshëm, përpiquni të rrisni marrjen e këtyre acideve yndyrore. Burimet e mira të acideve yndyrore omega përfshijnë:

salmo

sardelet

fara liri

farat chia

arra

Nëse nuk merrni mjaftueshëm acide yndyrore omega nga ushqimet që hani, merrni parasysh marrjen e një suplementi ditor.

3.Provoni të përdorni ujë trëndafili

Një përmbledhje e literaturës mjekësore për ujin e trëndafilit tregon se ai ka efekte anti-inflamatore dhe anti-infektive dhe mund të jetë një ilaç efektiv për sëmundje të ndryshme të syve.

Për të përdorur ujë trëndafili, aplikoni disa pika në sytë tuaj me një pikatore. Ju gjithashtu mund të lyeni qepallat me pambuk të njomur në ujë trëndafili për të reduktuar ënjtjen. Ujin e trendafilit mund ta blini edhe ne dyqanet e kozmetikes.

4.Përdorni kastravecat për të shmangur fryrjen

Lëngu i kastravecit përmban veti të fuqishme antioksidante dhe anti-inflamatore, si dhe vitaminë C, e cila mund të qetësojë lëkurën dhe sytë e lodhur.

Për ta përdorur, prisni dy feta kastraveci rreth gjysmë inç të trasha. Shtrihuni dhe aplikoni një fetë në secilën qepallë për 15 minuta për të ndihmuar në freskimin e syve dhe lëkurës tuaj.

5.Provoni një masazh sysh

Një masazh i thjeshtë rreth syve tuaj mund të ndihmojë në përmirësimin e kullimit limfatik dhe në rritjen e qarkullimit. Kjo mund të lehtësojë inflamacionin dhe gjithashtu të zvogëlojë shfaqjen e rrathëve të errët nën sytë tuaj.

Për të bërë një masazh sysh, ndiqni këto hapa:

-Përdorni majat e gishtave tregues dhe të mesit për të trokitur butësisht në një rreth rreth syve tuaj. Kjo mund të ndihmojë në rritjen e rrjedhjes së gjakut në zonë.

-Filloni përgjatë vetullave tuaja, më pas lëvizni majat e gishtave nga jashtë në skajin e syve tuaj dhe poshtë përgjatë majës së mollëzave tuaja, duke lëvizur nga brenda në drejtim të urës së hundës.

-Rrethoni sytë tre herë me majat e gishtave.

-Më pas, duke përdorur gishtat e mesëm, shtypni lart në të dyja anët e hundës, pikërisht poshtë kockës së vetullës.

-Më pas, duke përdorur gishtat e mesëm, shtypni nga brenda në drejtim të hundës, pranë kanaleve të lotit.

-Kini kujdes që të mos e tërhiqni ose tërhiqni lëkurën ndërsa jeni duke lëvizur majat e gishtave rreth zonës së syve.

-Përsëriteni këtë masazh për 30 sekonda ose më shumë për të zgjuar zonën rreth syve.

6. Reduktoni ushqimet e kripura

Marrja e tepërt e kripës (natriumit) mund të bëjë që trupi juaj të mbajë ujë. Mbajtja e ujit ka një efekt inflamator, i cili mund të rezultojë në ënjtje rreth syve tuaj.

Konsumimi i tepërt i kripës gjithashtu mund të rrisë presionin e gjakut. Për të parandaluar mbajtjen e ujit dhe për të mbajtur nën kontroll presionin e gjakut, përpiquni të kufizoni marrjen tuaj të natriumit në më pak se 2,300 miligramë (2.3 gram) – ekuivalente me 1 lugë çaji kripë në ditë.

7. Bëni gjumë cilësor

Nëse nuk jeni duke fjetur mjaftueshëm, herët a vonë sytë tuaj do të tregojnë shenja lodhjeje dhe mungesë gjumi. Synoni të shkoni në shtrat mjaft herët për t’i lejuar vetes të bëni një minimum prej 7 deri në 9 orë gjumë.

Nëse dëshironi të shmangni zgjimin me sy të fryrë, përpiquni të flini me kokën pak të ngritur. Kjo mund të ndihmojë në parandalimin e akumulimit të lëngjeve nën sytë tuaj.

8. Mbroni sytë nga dielli

Mbrojtja e syve tuaj nga dielli mund të ndihmojë në parandalimin e tharjes së syve, dhe gjithashtu mund të zvogëlojë rrezikun e djegies nga dielli në qepallat ose në lëkurën e ndjeshme nën sy.

9. Pini shumë ujë

Qëndrimi i hidratuar është një pjesë e rëndësishme e shëndetit tuaj të përgjithshëm, por është veçanërisht e rëndësishme për sytë dhe lëkurën tuaj. Përpiquni të pini të paktën 8 gota ujë çdo ditë për të siguruar që trupi juaj të ketë lagështi të mjaftueshme për t’i mbajtur sytë tuaj të lubrifikuar dhe të hidratuar. Mund t’ju duhet të pini më shumë ujë nëse moti është më i ngrohtë se zakonisht dhe nëse jeni aktiv./albeu.com/