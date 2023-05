Nga paratë te dashuria, këto janë 4 shenjat fatlume të qershorit

Çdo muaj fsheh surpriza dhe ngjarje të këndshme dhe të pakëndshme për disa shenja dhe e njëjta gjë vlen edhe për qershorin, që disa do t’i sforcojë, por disa të tjerë, do t’i bëjë të lumtur. Nëse i përkisni njërit prej tyre, do të kaloni një muaj të mrekullueshëm, me fatin që ju shoqëron!

Nuk ka shumë shenja të horoskopit që do të buzëqeshin gjerësisht në qershor!

LUANI

Jo vetëm sepse do të keni Venusin në anën tuaj, por ju që keni lindur në dy ditët e para të shenjës tuaj dhe ju që jeni fillimi i dekadën e tretë, nuk do të keni asgjë negative që t’ju ndikojë. Përkundrazi, do të shkëlqeni, do të fitoni vëmendje dhe në përgjithësi do të jeni vetvetja. Nga ana tjetër, mos harroni Marsin që do të jetë mbi ju dhe ju jep shumë vetëbesim.

GAFORRJA

Jo vetëm që do të ndikoj Venusi në mënyrën më të mirë të mundshme, por do të kalojë në shtëpinë tuaj të dytë, kështu që ju nivelon plotësisht dhe ju sjell para dhe apel seksual, jo se nuk e kishit, por më tepër nuk do t’ju dëmtojë. Do të qetësojë pak dëshirat intensive të krijuara nga Marsi dhe mundësisht do rifitoni paratë që keni shpenzuar kryesisht në dhjetë ditët e para, është fillimi i ditëlindjes tuaj, mos harroni që përkon me solsticin e verës. Kjo do t’ju ofrojë dhurata dhe shumë dashuri.

BRICJAPI

Qershori fillon me kushtet më të mira për ju në dekadën e tretë kur të keni përpara Afërditën, deri në datën 5 të muajit. Por festa e madhe nis për ju në dhjetëditëshin e parë pas datës 6 të muajit, pasi në datën 8 keni Venusin dhe do të shihni që çështjet e pronësisë dhe trashëgimisë do të zgjidhen dhe paratë do të vijnë së bashku me lidhjet e dashurisë. Të mos harrojmë Zeusin, i cili do t’ju përkëdhelë akoma dhe do t’ju ofrojë më shumë.

DASHI

Bëhuni gati edhe për momente të mëdha, sidomos nëse i përkisni dekadës së parë, pasi përveç Jupiterit që qëndron në shtëpinë tuaj të dytë, gjatë gjithë qershorit, nga data 5, edhe Afërdita kalon në shtëpinë e 5-të të dashurisë dhe krijimtarisë. Tani shikoni se si mund të rritni krahë! Ndoshta edhe do të dashuroheni kur Marsi të shkoj në Luan do të buzëqeshi për të gjithë ju dhe do ju sjelli surpriza të reja.