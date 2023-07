Nga dashuria te financat, si po ndikon Hëna e plotë në secilën shenjë të horoskopit

Dashi

Një projekti të lodhshëm në punë po i vjen fundi, duke ju bërë të pyesni veten se çfarë do të vijë më pas. Lajmi i mirë është se përfundimi i këtij projekti mund të çojë në një mundësi emocionuese që do ta çojë karrierën tuaj në një nivel tjetër. Një derë mbyllet dhe një tjetër hapet!

Demi

Nëse keni qenë duke luftuar për të njohur veten dhe të tjerët në një nivel më të thellë, kjo hënë e plotë sjell qartësi në ndjekjet tuaja emocionale dhe intelektuale. Përgatituni për qartësi në jetën tuaj personale. Do t’ju ndihmojë të zhvilloni në një person më të mirë – për sa kohë që mbani një mendje të hapur.

Binjakët

Zakonisht, ju merrni një qasje të lehtë për t’u lidhur me ata që ju interesojnë. Nevoja për afërsi dhe intensitet në të gjitha marrëdhëniet tuaja ndërpersonale do t’ju çojë në krijimin e lidhjeve të ngushta me të tjerët. Vetëm sigurohuni që të mos jeni të lidhur me traumën dhe të keni një themel të vërtetë në miqësi.

Gaforrja

Edhe pse emocionet tuaja ndryshojnë vazhdimisht, ju dëshironi stabilitet dhe siguri në çështjet e zemrës. Gjetja e personit të vetëm që i flet shpirtit tuaj dhe ju ofron këto rehati mund të jetë e vështirë – por nëse jeni në gjendje t’i keni ato në jetën tuaj, duhet t’i trajtoni si flori.

Luani

Edhe pse keni një natyrë të shfrenuar, për shkak të personalitetit tuaj të ashpër, ju jeni të etur për rregull. Prandaj, duhet të gjeni një rutinë të përditshme ose regjim që ju flet në këtë moment dhe t’i përmbaheni asaj. Mos lejoni që sjellja juaj impulsive të ndryshojë atmosferën që keni vendosur.

Virgjëresha

Marrja e rreziqeve të llogaritura është mënyra më e mirë për të lundruar në energjinë e hënës së plotë. Hulumtoni, kontrolloni faktet dhe rilexoni çdo kontratë për të siguruar humbje minimale dhe përfitim maksimal.

Peshorja

Kaloni hënën e plotë me familjen, miqtë e ngushtë ose të mbështjellë në çarçafë me një film në Netflix. Lidhja me ata me të cilët jeni afër dhe kaloni kohë në shtëpi do t’ju japë forcën dhe motivimin për të përballuar botën në ditët pas superhënës.

Akrepi

Jeni më të zënë se kurrë dhe nuk keni kohë për të marrë më shumë. Paralajmërimi është se do t’ju duhet të merreni me një listë më të gjatë detyrash sesa keni menduar. Prandaj, do të jetë e vështirë të gjesh një moment për t’u qetësuar – edhe pse është e rëndësishme që ta bësh.

Shigjetari

Është koha për të rinovuar zakonet tuaja impulsive të shpenzimeve. Në vend që të blini artikuj me dëshirë, duhet të konsideroni të shikoni artikujt e shitjes ose produktet me çmim më të ulët që mund t’i përballoni. Mos e zbrazni llogarinë tuaj bankare për trendin më të fundit – mbani faturat në rast se ndryshoni mendje.

Bricjapi

Nëse jeni ndier të humbur në një det emocionesh, hëna e plotë do t’ju ndihmojë të përqendroni mendjen dhe zemrën tuaj. Përqendrohuni te vetja për të kuptuar dhe përpunuar emocionet tuaja intensive në një nivel më të thellë. Një meditim i thjeshtë ose ushtrim i frymëmarrjes mund t’ju kthejë në veten tuaj të vërtetë.

Ujori

Zakonisht jeni shpirti e festës, por kohët e fundit jeni tërhequr nga skena sociale. Nuk ka asgjë të keqe të gjesh kohë për veten për të pushuar dhe për t’u çlodhur. Përdorni heshtjen për të kuptuar se çfarë dëshironi në jetë tani dhe për të shëruar disa nga shqetësimet tuaja të fundit.

Peshqit

Miqtë me të cilët nuk keni folur për një kohë mund të kontaktojnë me shpresën për t’u rilidhur pas një pauze të gjatë. Nëse dëshironi apo jo ta pranoni ftesën e tyre varet tërësisht nga ju. Topi është në fushën tuaj. Si do të vazhdoni?