Nëse urinoni shumë shpesh, trupi po ju jep shenjën e parë të kësaj sëmundje të rëndë

Diabeti është një gjendje kronike që sinjalizon një rritje të rrezikshme të niveleve të sheqerit në gjak. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), diabeti ishte shkaku i 1.35 milionë vdekjeve në vitin 2019. Ekzistojnë lloje të ndryshme të gjendjeve kronike të diabetit, duke përfshirë diabetin e tipit 1 dhe tipit 2. Ndërsa diabeti i tipit 1 ndodh kur sistemi imunitar sulmon dhe shkatërron qelizat beta të pankreasit që prodhojnë insulinë, me diabetin e tipit 2, trupi ose nuk prodhon mjaftueshëm insulinë, ose i reziston insulinës. Urinimi i shpeshtë është një shenjë e zakonshme e diabetit të tipit 2.

Një nga simptomat më të zakonshme të diabetit të tipit 2 është urinimi i shpeshtë.

Sipas klinikës Mayo, në rastin e pacientëve me diabet, glukoza e tepërt mblidhet në gjak, prandaj veshkat detyrohen të mbingarkohen për të filtruar dhe thithur glukozën e tepërt.Por kur veshkat tuaja nuk mund të vazhdojnë, glukoza e tepërt më pas ekskretohet në urinë, duke sjellë lëngje nga indet tuaja, gjë që ju bën të dehidratuar.

Kur pacientët pinë më shumë ujë, kjo bën që të shkoni shumë shpesh në banjë. Sa herë urinon një person i shëndetshëm? Në një hark kohor prej 24 orësh, një person i shëndetshëm ka të ngjarë të urinojë rreth gjashtë deri në tetë herë, duke marrë parasysh se ata pinë dy litra lëngje në ditë. Urinimi 4 deri në 10 herë në ditë konsiderohet gjithashtu i shëndetshëm, duke qenë se nuk ndërhyn në aktivitetet tuaja të përditshme.Pra nëse jeni duke shkuar në banjë më shpesh se kaq, kjo mund të nënkuptojë ose se jeni duke pirë shumë ujë, kafe ose çaj, ose diçka më serioze. Sa herë mund t’i duhet të urinojë një pacient me diabet Urinimi më shumë se 7-10 herë në ditë mund të jetë një shenjë e diabetit të tipit 1 ose tipit 2.

Sipas Shërbimeve Kombëtare të Shëndetit në Mbretërinë e Bashkuar (NHS), sasia e urinës mund të variojë nga 3 litra në raste të lehta deri në 20 litra në ditë në rastet e rënda të diabetit.Përveç kësaj, ka gjasa që ta bëjë njeriun të ndihet i etur gjatë gjithë kohës dhe mund të shkaktojë që personi të ketë një ndjenjë të “tharjes” në gojë, pavarësisht sa ujë të pijë. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se urinimi i shpeshtë nuk do të thotë domosdoshmërisht diabet. Ata me presion të lartë të gjakut ose probleme të lidhura me veshkat ose fshikëzën mund të urinojnë gjithashtu më shumë.Urinimi i shumtë nuk do të thotë automatikisht një sëmundje, kështu që nuk ka nevojë të jeni në ankth nëse ndiheni mirë.

Kujdes nga shenjat e tjera të diabetit

Siç u diskutua, përjetimi i urinimit të shpeshtë dhe etja e shtuar janë jashtëzakonisht të zakonshme kur bëhet fjalë për diabetin. Megjithatë, këto mund të lidhen edhe me sëmundje të tjera. Thënë kështu, gjithmonë mund të mbani shënim çdo simptomë tjetër që sinjalizon gjendjen kronike. Kjo perfshin: – Goje e thate – Lodhje ekstreme – Shikim i turbullt – Humbje peshe e paqëllimshme/ e pashpjegueshme – Ndryshime në mënyrën e gjumit dhe të ushqyerit – Frymë me erë të pakëndshme Mënyra më e mirë për të konfirmuar gjendjen tuaj është duke u testuar për diabetin.

Si të zvogëloni rrezikun e diabetit?

Çdokush mund të sëmuret nga diabeti, por ka mënyra për të reduktuar rrezikun. Gjithçka fillon për ndryshimin e stilit në një jetesë të shëndetshme. Hani ushqime të shëndetshme, me vlera ushqyese dhe kufizoni marrjen e ushqimeve me yndyrë, të përpunuar dhe me sheqer. Mbani një peshë të shëndetshme duke qëndroni fizikisht aktiv dhe mos iu përmbani zakoneve të pashëndetshme duke përfshirë pirjen e duhanit dhe alkoolit.