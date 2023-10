Nëntori vjen me ndryshime të mëdha për këto shenja: Kush zhgënjehet e kush nis jetë të re

Sipas astrologëve, nëntori do të jetë një muaj aspak i qetë, ku disa shenja do të përjetojnë zhgënjime e disa të tjera do të nisin një jetë re. Nisim së pari me lajmet e këqija!

3 të lindurit në shenjat e mëposhtme në nëntor duhet të përballen me një zhgënjim që do t’i vërë para një prove të vështirë, ja për cilat bëhet fjalë:

Binjakët

Vështirësitë e kohëve të fundit do të kulmojnë me një vetëdije të papritur që do t’u hapë sytë. Do t’ju duket sikur papritmas dikush do të ndizte dritën, pa e vënë re që ishit ploësisht në errësirë. Dhe zhgënjimi që do të lindë pikërisht nga ajo që do të zbuloni para jush do t’ju bëjë të bëni mirë llogaritë me veten. Një situatë që e keni duruar, ku keni provuar të gjeni kënaqësi papritmas do të zbulojë veten dhe do të kuptoni që nuk ka qenë aspak ashtu siç mendonit ju. Do të duhet kohë, por plaga do të shërohet dhe humori i mirë e lumturia do të trokasin përsëri në derën tuaj.

Peshorja

Të bësh llogaritë me realitetin nuk është kurrë e lehtë, as të pranosh gabimet, sidomos para dikujt që ju ka kërkuar të kuptoni si janë gjërat. Të dashur miq të Peshores, para jush po vjen një zhgënjim i madh dhe do të jeni ju vetë që do të zhgënjeheni. Ose më mirë të kuptoni se ai që jeni shndërruar nuk është personi që do të donit të ishit. Shikohuni në pasqyrë dhe qartësohuni në brendësi të zemrës suaj. Kohët e fundit keni bërë gabime dhe të mëdha madje. Por a ia ka vlejtur? Përgjigja tashmë është e qartë në zemrën tuaj. E dini që mund të mbështeteni në zemërgjerësinë e njerëzve që ju duan shumë. Do t’ju shërbejë për të kuptuar ç’njeri i mrekullueshëm e plot talente jeni.

Peshqit

Nëse ka një shenjë të zodiakut që nuk meriton të tradhtohet, jeni ju. Pafajësia juaj, bota juaj imagjinare plot ëndrra dhe dëshira do të tronditet shpejt nga një zhgënjim që do t’ju lërë të shokuar për pak kohë. Por javët në vijim do të mblidhni copat e zemrës suaj, të thyera nga një person të cilit i besonit 100%. Nuk do të jetë e lehtë të merrni veten, por për fat të mirë jeni të rrethuar nga njerëz që do t’ju tregojnë se në botë ka shumë gjëra për të cilat ia vlen të buzëqeshni.

Sa i përket lajmit të mirë, këto 5 shenja do të mund të përfitojnë më së miri muaji nëntor dhe t’i përdorin ato për të përmirësuar veten.

Dashi

Ndërsa shikoni nga dritarja ndërsa gjethet bien nga pemët, merreni si një shenjë se ju duhet të hiqni qafe bagazhin tuaj të tepërt. Të gjithë të ashtuquajturit “miq” që marrin shumë më tepër se sa japin. Të gjitha inatet që mbani të hidhërojnë shpirtin tuaj. Të gjitha gjërat për të cilat shqetësoheshe dhe që nuk u realizuan kurrë, sa shumë e tërhoqët veten pas tyre dhe sa kohë i humbe ato që nuk mund ta kthesh kurrë. Çlirohu nga shpërqendrimet boshe në të cilat përfshihesh për të larguar vëmendjen nga fakti se pa marrë parasysh moshën, jeta është e shkurtër, ditët e tua janë të numëruara dhe është koha që të çlirohesh nga gjërat që të rëndojnë dhe të pengojnë të ngjitesh drejt. lartësi të reja.

Demi

Para se të përfundojë Halloween dhe të ktheni faqen në një muaj të ri, kjo është koha për t’i marrë gjërat pak më ngadalë. Ju keni kaluar me kokëfortësi në jetë me shpejtësi të lartë, por tani është sezoni për të vënë butësisht frenat dhe për të vlerësuar hapësirën që ju rrethon. Në nxitimin tuaj për të përfunduar gjërat, a keni vënë re ndonjëherë se sa qetë drita e pasdites filtron nga jashtë? Merrni frymë thellë dhe dëgjoni qetësinë. Dëgjoni atë që po përpiqet t’ju tregojë. Pavarësisht se cilat janë bindjet tuaja shpirtërore, ndizni një qiri dhe thuani një lutje për veten tuaj. Askush tjetër nuk ka nevojë ta dëgjojë atë. Lutja është për të ardhmen tuaj.

Luani

Pas gjithë parave, fuqisë dhe adhurimit që vijnë me të qenit personalitet alfa i zodiakut, ende nuk mjafton, apo jo? Mund të ndjeni se diçka ende mungon, apo jo? Është pjesa jote që është ende fëmijë. Shumë nga orët tuaja të zgjimit janë të përkushtuara për t’u bërë përshtypje të tjerëve, për të arritur statusin social, për të bërë marrëveshje dhe për të shtrënguar duart – dhe, në disa raste, edhe për të goditur me thikë. Por disi, ju nuk jeni plotësisht të lumtur. Mos ndoshta sepse pavarësisht se sa rekorde botërore keni vendosur, nuk po jetoni sipas standardeve tuaja? Mendoni kur keni qenë fëmijë dhe çfarë ishte e rëndësishme për ju në atë kohë. Mendoni se cilat ideale personale mund të keni sakrifikuar në kërkimin tuaj për lavdinë e kësaj bote. A nuk mendoni se është koha që luani të rilidhet me qengjin e tij të brendshëm?

Shigjetari

Tani është koha, ndërsa gjërat bëhen gjithnjë e më të ftohta, për të ndezur një qiri dhe për të ndriçuar atë që keni lënë pas dore dhe keni lejuar të acarohet. Ju e dini saktësisht se për çfarë po flas, kështu që mos u përpiqni ta fshihni. Përballuni me problemet që keni injoruar. Adresoni problemet që keni lënë të mbeten të pazgjidhura. Rregulloni gjërat që janë prishur për një kohë të gjatë. Pastroni zonat që keni lejuar të ndoten. Të lira të pazgjidhura, të gjitha këto situata vetëm do të përkeqësohen derisa të arrijnë një pikë pa kthim dhe ju të mbeteni të mjerë. Asgjë nuk do të përmirësohet derisa të merrni masa. Provojini vetes se mund ta bëni.

Ujori

Ju shpenzoni aq shumë kohë duke u kujdesur për punën dhe duke u kujdesur për nevojat e të gjithëve, saqë shpesh neglizhoni atë që është e rëndësishme për ju. Gjatë javëve të ardhshme, ndaloni së shikuari nga jashtë dhe mbyllni sytë nga brenda. Lërini mendimet tuaja t’ju çojnë atje ku duhet t’ju çojnë dhe mos u përpiqni të rezistoni. Ngadalë, të gjitha ankesat tuaja të së kaluarës dhe shqetësimet aktuale do të duken të parëndësishme dhe të menaxhueshme. Kur hapni sytë, merrni një copë letër dhe bëni një listë: Në anën e majtë, shkruani atë që ju pëlqen për situatën tuaj aktuale; në anën e djathtë, shkruani atë që nuk ju pëlqen. Premtojini vetes se deri në vitin e ardhshëm këtë herë, do të keni kryqëzuar gjithçka në anën e djathtë të asaj liste.