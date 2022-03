Ndryshimet që pëson trupi në pak orë, çfarë ndodh kur ndaloni duhanin?

Lënia e duhanit mund të jetë një sfidë e vërtetë, por njerëzit që kanë këtë varësi duhet të kenë një plan të zhvilluar mirë dhe duhet të punojnë shumë nëse duan të kenë sukses. Është interesante se duhen vetëm disa orë për të parë ndryshimet. Sa më shpejt të lini duhanin, aq më shpejt do të reduktoni rrezikun e sëmundjeve të rënda, si kanceri, sëmundjet e zemrës apo mushkërive dhe sëmundje të tjera të shkaktuara nga duhani.

Sipas Medical News Today, vetëm 20 minuta pasi keni lënë duhanin, presioni i gjakut kthehet në normalitet dhe qarkullimi fillon të përmirësohet.Cigaret përmbajnë shumë toksina, përfshirë monoksidin e karbonit, i cili në doza të mëdha mund të jetë vdekjeprurës dhe të parandalojë që oksigjeni të arrijë në mushkëri dhe gjak. Kështu, 12 orë pas ndërprerjes së duhanit, trupi do të eliminojë monoksidin e tepërt dhe niveli i oksigjenit në trup do të rritet.

Gjithashtu do të flini më mirë, sepse duhanpirësit kanë katër herë më shumë gjasa të zhvillojnë çrregullime të gjumit sesa jo duhanpirësit. Një ditë pasi të keni lënë duhanin, rreziku për të zhvilluar një atak në zemër do të fillojë të ulet. Gjithashtu, niveli i kolesterolit në gjak do të rregullohet dhe ushtrimet nuk do të duken më të vështira, sepse niveli i oksigjenit në trupin tuaj do të jetë më i lartë, gjë që do të lehtësojë aftësinë tuaj për të ushtruar.

Pirja e duhanit ndikon në mbaresat nervore përgjegjëse për shqisat e nuhatjes dhe shijes, ndaj do të vini re se ato do të jenë më të “mprehta” pasi të ndaloni duhanin. Nëse arrini të qëndroni larg cigares për një muaj, do të shihni që mushkëritë tuaja do të funksionojnë më mirë, nuk do të kolliteni dhe nuk do të keni probleme me frymëmarrjen. Qarkullimi i gjakut do të përmirësohet gjithashtu.