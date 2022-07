Ndoshta jeni bërë për njëri-tjetrin: Një psikolog i famshëm thotë se këto 3 gjëra tregojnë pikërisht këtë

Në veprën e tij më të famshme “Arti i dashurisë “, psikologu gjerman Erich Fromm përmblodhi në vetëm një fjali gjithçka që duhet të shihni për të ditur nëse personi me të cilin jeni aktualisht në një lidhje ka ndjenja të vërteta për ju dhe nëse ju duhet të punojë me të planet për të ardhmen.

Kjo thënie thotë: “Ka vetëm një provë të pranisë së dashurisë: thellësia e marrëdhënies dhe forca e jetës tek të gjithë, kjo është ajo nga e cila njihet dashuria”.

Ndoshta kjo ju duket shumë e përgjithshme ose konfuze, por ne do të bëjmë çmos që t’jua bëjmë të qartë. Kur ta kuptoni, do të shihni se është diçka mjaft logjike. Hapat që duhet të ndërmerrni janë të thjeshtë; ju vetëm duhet të përqendroheni dhe t’i pranoni sinqerisht vetes nëse e ndjeni atë.

Thellësia e marrëdhënies nënkupton disa gjëra, dhe vetë baza e gjithçkaje është besimi. Pyesni veten nëse mund të thoni gjithçka që mendoni ose dëshironi ose shpresoni përpara partnerit tuaj. Mos kini frikë nga gjykimi i tij apo ndonjë gjë që ai mund t’ju thotë, shkruan albeu.com.

Nëse nuk mund t’i tregoni partnerit gjithçka që keni në mendje, atëherë marrëdhënia nuk është e duhura. Sigurisht, nëse është një lidhje e shkurtër, kjo është krejtësisht normale dhe me kalimin e kohës do ta njihni më mirë personin me të cilin jeni, kështu që do të shihni nëse mund të jeni plotësisht të lirë para tij kur bëhet fjalë për ndjenjat tuaja, dëshirat ose frika e fshehura.

Një tjetër gjë që lidhet me thellësinë e marrëdhënies është niveli i ndërveprimit dhe mirëkuptimit. Kjo vlen kryesisht për ndërveprimet tuaja me njëri-tjetrin. A mund t’ju tregojë partneri gjithçka pa frikë nga gjykimi apo tradhtia?

Forca e jetës, e përmendur nga Erich Fromm, nënkupton që dashuria e sinqertë në një marrëdhënie i ndihmon të dy partnerët të zhvillohen dhe të përparojnë. Tashmë e dini historinë sesi të gjithë zbukurohen, pra “lulëzojnë” kur hyjnë në një lidhje të lumtur dhe kur janë të dashuruar.

Forca e jetës përfaqëson diçka të ngjashme. Partnerët duhet të përmirësojnë njëri-tjetrin, të ndihmojnë njëri-tjetrin të zhvillohen dhe të përparojnë, personalisht dhe profesionalisht. Ju duhet të zgjoni reciprokisht dëshirën për përparim, përmirësim dhe arritje më të mira në të gjitha fushat e jetës.

Kështu do të kuptoni se jeni bërë absolutisht dhe në mënyrë të padiskutueshme për njëri-tjetrin. /albeu.com/