Ndikojnë menjëherë në presionin e gjakut, 5 barishtet që duhet t’i konsumoni me patjetër pas moshës 40 vjeçare

Bimët që ndihmojnë në kontrollin e presionit të lartë të gjakut, pa efekte anësore, edhe gjatë përdorimit afatgjatë. Pastruese të trupit dhe plot përfitime.

Ju keni presion të lartë të gjakut kur sasia e gjakut të derdhur nga zemra bëhet me forcë apo presion të tepruar. Leximet e presionit të gjakut kanë dy numra:

Numri systolic: Presioni në enët e gjakut kur zemra juaj tk urret.

Numri diastolik: Presioni në arteriet tuaja kur zemra juaj qetësohet në mes të rrahjeve.

Një numër i lartë systolik (130 dhe mbi) ose diastolik (80 dhe mbi) është konsideruar presion të lartë të gjakut.

Por për shkak se hipertensioni nuk tregon ndonjë simptomë në fillim, shumë njerëz nuk janë të vetëdijshëm për problemin, përveç nëse rezulton të jetë serioze. Kjo është arsyeja pse ajo njihet si një vrasës i heshtur.

Pra, ekspertët rekomandojnë që presioni i gjakut të kontrollohet vazhdimisht si pjesë e kontrolleve të rregullta.

Nëse jeni 18 vjeç e lart, pyetni mjekun tuaj rreth kontrollit të presionit tuaj të gjakut çdo dy vjet.

Nëse jeni 40 vjeç e lart, kontrolloni presionin e gjakut një herë në vit.

Ka disa faktorë që kontribuojnë në tensionin e lartë të gjakut, të tilla si gjenetika, stresi, dieta e dobët, pirja e duhanit dhe stili i jetës joaktive.

Nëse keni një ose më shumë faktorë rreziku, duhet të bëni kontrolle më të shpeshta të gjakut pasi rrit rrezikun e disa problemeve shëndetësore, si p.sh. një at ak, inf arkt, diabet, sëm. undje të veshkave, hu mbje të shikimit dhe metabolizëm të dobët.

Ndryshimet e shëndetshme dietike mund të ndihmojnë në menaxhimin dhe parandalimin e presionit të lartë të gjakut.

Për shembull, disa bimë mund t’ju ndihmojnë ta mbani në normë presionin e gjakut pa shkaktuar asnjë efekt anësor, sidomos nëse jeni mbi 40 vjeç.

Ja çfarë na sugjerojnë ekspertët, bimë që jo vetëm menaxhojnë hipertensionin, por edhe e pastrojnë trupin.

HUDHËR

Hudhra është një barishte që ofron përfitime të uljes së presionit të gjakut.

Ndihmon në relaksimin e enëve të gjakut duke stimuluar prodhimin e oksidit nitrik, i cili ul presionin e gjakut, veçanërisht presionin sistolik.

Një studim i vitit 2011i botuar në Pharmacognosy Reviews zbuloi se hudhra ndihmon në rritjen e prodhimit të oksidit nitrik, duke rezultuar në relaksim të muskujve dhe në zgjerimin e enëve të gjakut.

Një studim tjetër i botuar në Integrated Blood Pressure Control në vitin 2014 zbuloi se mungesa e squfurit mund të luajë një rol në shkaktimin e hipertensionit dhe mund të lehtësohet me plotësimin e komponimeve organike të squfurit që gjenden te hudhra.

Hudhra është gjithashtu e dobishme për përmirësimin e qarkullimit të gjakut, uljen e niveleve të kolesterolit dhe parandalimin e sëm. undjeve të zemrës.

Hani 2 ose 3 thelpinj hudhre të papërpunuar çdo ditë me stomak bosh. Ose, mund të merrni shtesat e hudhrës, por vetëm pasi të konsultoheni me mjekun tuaj.

KANELLË

Kanella është një tjetër barishte që mund të ulë poshtë numrat e presionit të gjakut.

Ky antioksidant i fuqishëm mund të zvogëlojë hipertensionin, në sajë të pranisë së kanamelaldehidit dhe përbërësve të tjerë organikë të tretshëm në ujë.

Një studim i vitit 2006 i botuar në Journal of the American College of Nutrition raporton se kanella ka rol shtesë në rregullimin e metabolizmit të glukozës dhe rregullimin e presionit të gjakut.

Një studim i vitit 2013 raporton se konsumi i kanellës (afatshkurtër) lidhet me një reduktim të dukshëm të tensionit sistolik dhe diastolik të gjakut.

Shtoni një shkop kanellë në një filxhan çaji të ngrohtë, si psh. çaj të zi, xhenxhefil ose ndonjë çaj tjetër bimor.

Gjithashtu, ju mund të përfshini kanellën në dietën tuaj duke e spërkatur atë në drithërat e mëngjesit, tërshërë madje edhe në kafen tuaj.

E rekomanduar sidomos për ata/ato që janë me hipertension dhe paralelisht kanë kolesterol të lartë, apo diabet.

HIBISCUS

Kultura të ndryshme në të gjithë botën kanë përdorur hibiskus para shumë kohësh për të menaxhuar presionin e gjakut.

Por sot, hulumtimet kanë treguar për dobinë e hibiscus (rubini i kuq).

Një studim i vitit 2010 i botuar në Journal of Nutrition sugjeron që marrja e rregullt e çajit Hibiscus ndihmon në uljen e presionit të gjakut tek të rriturit me hipertension.

Në një meta-analizë të vitit 2015 të botuar në Journal of Hypertension, hulumtuesit zbuluan se pirja e çajit Hibiscus uli ndjeshëm presionin e gjakut sistolik dhe diastolik.

Përveç vetive antioksiduese dhe anti-infla matore, Hibiscus gjithashtu ka vetitë diuretike që ndihmojnë veshkat të heqin natriumin e tepërt nga trupi, duke ulur kështu tensionin e gjakut.

Shtoni 2 lule Hibiscus të thata në 2 gota ujë dhe vëreni të valojë.

Pasi uji të valojë, lëreni të ziejë për 5 minuta. Kullojeni atë, dhe shtoni mjaltë natyral dhe lëng limoni për shije. Pijeni këtë çaj një herë ose dy herë në ditë.

MURRIZI

Murriz është një barishte tjetër që është e mirë për zemrën tuaj, veçanërisht nëse keni hipertension.

Kjo barishte është e pasur me flavonoide dhe quercetin që ndihmojnë në zvogëlimin e presionit të gjakut arterial dhe rrezikun e hipertensionit.

Një studim i vitit 20012 i botuar në Phytotherapy Research zbuloi se ekstrakti i murrizit reduktoi në presionin diastolik të gjakut. Gjithashtu ndihmoi në reduktimin e ankthit.

Vloni 1 lugë çaji të manave të murrizave në 1½ filxhan ujë, pastaj lëreni të ziejë për 7 deri në 10 minuta.

Nëse manat e murrizave janë të tharë, atëherë i futni ato në ujë brenda natës dhe përdorni 1 lugë gjelle me kokrra për çajin.

Pini këtë çaj të shëndetshëm bimor një herë në ditë.

Përndryshe, ju mund të merrni 500 mg ekstrakt murrizi si një shtesë ditore, por konsultohuni me mjekun tuaj të parë.

BORZILOK

Për të mbajtur nën kontroll nivelin e presionit të gjakut, mund të përdorni gjithashtu gjethet e borzilokut.

Me sasi të konsiderueshme të acidit ursolic dhe eugenol, borziloku mund të ndihmojë në reduktimin e shenjave të hipertensionit.

Ai gjithashtu nxit qetësimin e trupit dhe redukton str esin, të cilat gjithashtu ndihmojnë në mbajtjen e presionit të gjakut nën kontroll.

Për të marrë përfitimet e borzilokut, thjesht shtoni gjethe të freskëta të borzilokut në supa, gjellë dhe makarona integrale.

KUJDES ME KRIPËN

Marrja e sasive të larta të kripës gjatë ditës klasifikohet si një nga armiqtë më të mëdhenj të shëndetit, duke shtuar në masë rrezikun për sëm. undje të zemrës, e veçanërisht të hipertensionit.

Bluzat e bardha thonë se sasia ditore normale e kripës që përdoret ndryshon nga 3-10 gr, por ka njerëz që përdorin sasi edhe më mëdha kripe (mbi 20 gr).

Këta të fundit janë të rrezikuar në masë nga zhvillimi i hipertensionit.

Sëmundja shfaqet veçanërisht tek ata persona që kanë defekte gjenetike të pompës sodike (pompa e ekuilibrit të molekulave të kripës në organizëm).